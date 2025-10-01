Bloqueos y eventos bajan hasta 60% ventas en centro de Toluca

La serie de manifestaciones, eventos políticos y culturales, así como las acciones e incluso adecuaciones en la infraestructura vial que se han realizado en el centro de la capital del Estado de México, han provocado reducciones de hasta un 60 % en las ventas y el aforo del comercio local.

Fernando Reyes, presidente de la Cámara de Comercio del Valle de Toluca, señaló que, ante la notificación de manifestaciones o bloqueos, la población evita acercarse al primer cuadro de la ciudad, lo que ha tenido implicaciones importantes en las ventas registradas. Tal es el caso de la celebración del informe de gobierno, la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, las manifestaciones para conmemorar la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa e incluso la instalación de semáforos inteligentes.

Ante el arranque de la Feria y Festival Cultural del Alfeñique, se vislumbra que esta situación podría repetirse, por lo que se hizo un llamado a las autoridades para que la comunicación en materia vial, los cortes y la oportunidad de que las personas lleguen al centro se den en mejores condiciones y con mayor orden.

Reyes refirió que los fines de semana y las celebraciones por el fin de año suelen ser momentos en los cuales hay un incremento considerable en las ventas, así como en el interés por adquirir servicios, por lo que contar con condiciones óptimas en materia de vialidad es una prioridad que no puede ser desatendida.

Aseguró que, además, se deben realizar acciones en materia de comunicación que permitan invitar a los visitantes a consumir localmente, así como promocionar restaurantes y establecimientos ubicados en casonas dentro del primer cuadro de la capital, y emprender una serie de medidas que permitan cerrar el círculo virtuoso y económico que pueden generar las actividades culturales y artísticas para la ciudad de Toluca.

