Bomberos mantienen vigilancia en fábrica incendiada de Xalostoc, Ecatepec

Elementos de Protección Civil y Bomberos del municipio de Ecatepec mantienen una vigilancia constante en la fábrica de pinturas y solventes que se incendió la noche del viernes en la colonia Jardines de Xalostoc. El objetivo es prevenir cualquier riesgo para la población, ya que en el inmueble se almacenaban químicos altamente flamables.

Suspenden inmueble donde elaboraban poliuretano flexible sin medidas de seguridad. (Foto: Especial)

La empresa, identificada con la razón social “Poliuretanos Omludam, S.A. de C.V.”, se dedica a la fabricación de poliuretano flexible y ocupa un terreno de 2,500 metros cuadrados de superficie, ubicado en la avenida de las Torres. El director de Protección Civil y Bomberos, Jesús Clara González, explicó que en el interior había tambos con químicos para la fabricación de este plástico, lo que requirió el uso de 800 litros de espuma especial para apagar el incendio, el cual afectó una superficie de 600 metros cuadrados.

Las llamas dañaron tres viviendas aledañas a la fábrica, donde habitan siete personas. Estos vecinos aún no han podido regresar a sus hogares, ya que es necesario esperar hasta 72 horas debido a la presencia de fuertes olores químicos en la zona. Para garantizar la seguridad, se designó una cuadrilla de bomberos que monitorea constantemente el predio afectado y que esta misma mañana intervino para sofocar pequeñas fumarolas que se reactivaron.

Personal del área de Normatividad del municipio colocó sellos de suspensión en el inmueble, al constatar que no contaba con las normas mínimas de seguridad requeridas para su operación. Se abrió un procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades jurídicas correspondientes. Hasta el momento, ningún representante de la empresa se ha presentado en el sitio del siniestro para atender las indagatorias de las autoridades.

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