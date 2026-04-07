Boulevard Teotihuacán–Maquixco registra un avance superior al 85%; agilizará la movilidad de 125 mil habitantes

En el marco de la estrategia “2026, Año de las Obras en el Edomex”, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez supervisó los avances del Boulevard Teotihuacán–Maquixco, una acción estratégica que registra más del 85 por ciento de ejecución y que transformará la conectividad en esta zona con alto potencial turístico.

Como parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en Edomex”, esta vialidad también fomentará el turismo y la economía local (Foto: Especial).

El proyecto ha generado mil 877 empleos y beneficiará a 125 mil mexiquenses, consolidándose como una de las intervenciones con mayor impacto social y económico en la región.

Los trabajos contemplan la ampliación de la vialidad, la construcción de pavimento asfáltico, el mejoramiento de la base hidráulica; así como la integración de una ciclopista central, banquetas y guarniciones, lo que permitirá una movilidad más segura, ordenada e incluyente.

Además de mejorar los traslados, esta obra está diseñada para detonar el desarrollo económico local, al facilitar la llegada de visitantes y favorecer la instalación de restaurantes, comercios y servicios turísticos, para fortalecer el papel de Teotihuacán como uno de los principales destinos del Estado de México.

Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura señaló que la inversión total en dos tramos es de 56 millones de pesos.

Al recorrido también asistió Mario Paredes de la Torre, presidente municipal de Teotihuacán.

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