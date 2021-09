Brenda Salazar va al Campeonato Mundial de Patinaje Artístico Sobre Ruedas en Paraguay

La patinadora artística mexiquense Brenda Irumne Salazar Larios está a punto de alcanzar su sueño deportivo, lo anterior cuando participe en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico Sobre Ruedas, a realizarse en la Ciudad de Asunción, Paraguay, del 29 de septiembre al 9 de octubre.

Consigue su lugar en el Mundial, al ocupar el primer lugar en los dos eventos selectivos (Foto: especial).

Por lo anterior, Salazar Ríos recordó que ella aprendió a patinar a los seis años, esto sin saber que esta disciplina era un deporte, hasta que en el parque vio cómo estaban dando clases y luego de un año de practicarlo, acudió a su primera competencia nacional, donde alcanzó el primer lugar y desde entonces se convirtió en su pasión.

En el inicio de su carrera deportiva, Brenda participaba en todas las modalidades del patinaje artístico, siempre con el sueño de acudir al Campeonato Mundial de la especialidad, que es el evento más importante para su deporte, por lo que hace dos años decidido enfocarse en la modalidad de “Solo Dance” y así alcanzar su objetivo.

“Es la disciplina que más me gusta, que mejor me va y desde hace dos años me fui de intercambio escolar a Francia y ahí fue donde estuve con unos entrenadores practicando esta disciplina y me enfoqué en Solo Dance para el Mundial”, declaró.

Brenda explicó que para obtener su boleto al mundial tuvo que participar en los dos filtros que dispuso la Federación nacional de este deporte, en los cuales ocupó el primer lugar de su especialidad, alcanzando así el ansiado boleto.

“Ahorita ha sido bastante difícil por la pandemia, se han tenido que buscar espacios para entrenar al aire libre, uno de los retos ha sido entrenar desde casa, tratando de buscar los objetivos que tenemos en la pista y llegar a la interpretación a la hora que se tiene que competir”, señaló la patinadora del Edomex.

Finalmente, la deportista del estado de México declaró que este evento representa una gran responsabilidad para ella, ya que hace muchos años que una mexicana no participa en este evento en la modalidad de “Solo Dance”, por lo que espera cumplir con este reto dando lo mejor de sí en busca de los mejores lugares.

