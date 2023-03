Brinda GEM auxilio a mujeres en situación de violencia

Salir del círculo de violencia en el que Lupita vivía no fue sencillo; sin embargo, a través de la Línea Sin Violencia 800-108-4053, logró ser una de las beneficiadas de las reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, impulsadas por el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza.

Realizan en conjunto con el Juzgado en Línea del Poder Judicial del Estado de México, hacer efectivo que sean los agresores los que salgan de la vivienda. (Foto: especial).

Su historia de violencia duró 28 años, hasta que decidió pedir ayuda a la Secretaría de las Mujeres y se convirtió en un caso de éxito del otorgamiento de Medidas de Protección para Mujeres Víctimas de Violencia del Juzgado en Línea Especializado en Violencia Familiar del Poder Judicial, que hacen efectiva la salida del agresor del domicilio que comparte con la víctima.

La violencia fue de menos a más, desde psicológica, manipulación económica hasta que se convirtió en una mujer con miedo, que dejó de vivir su vida por la violencia que su pareja le ejercía.

“Tú te casas con la idea de que el matrimonio es para siempre, vienes de familias conservadoras y poco a poco la magia, el encanto va desapareciendo, no te das cuenta y vas cediendo tu poder a la persona, a tu pareja, te manipula, te va ejerciendo mucha violencia”, señaló Lupita.

“Yo fui cediendo mi poder a mi pareja, a mi exmarido, las cosas se van dando, te va dando miedo, temor a no hacer determinadas cosas para evitar situaciones, para evitar problemas, para evitar discusiones y agresiones”, agregó.

La violencia que vivía la había rebasado, hasta que un día se decidió a vencer sus miedos.

“Para qué quieres tú, como mujer, seguir así, eso no es vida, sabes, no es vida, es vivir en la zozobra total, vivir en el temor total”, afirmó.

Entonces habló a la Línea Sin Violencia, ahí fue canalizada al Centro Naranja ubicado en el Centro de Justicia para las Mujeres de Toluca, donde recibió acompañamiento jurídico e inició su proceso.

“Nos apoyamos de los Centros Naranja para que se dé este acompañamiento, hacemos esa vinculación para que al momento acuda a realizar la denuncia y se generen estas medidas de protección con la finalidad de que no vuelva a ocurrir una situación de violencia y resguardar sus derechos”, comentó Karen Lara Olivera, Coordinadora de la Línea Sin Violencia.

Después de tanto sufrimiento y con el asesoramiento jurídico de la Secretaría de las Mujeres, a través del Juzgado en Línea del Poder Judicial, se le otorgaron las Medidas de Protección y el agresor salió de su casa.

“Es muy importante que sepan que, en conjunto con el Poder Judicial del Estado de México, podemos solicitar, a través del procedimiento de violencia familiar como medida de protección, la exclusión del domicilio del generador de violencia”, explicó Anahid Alegría, abogada de la Secretaría de las Mujeres.

“La Secretaría de las Mujeres me mandó brigadas, el apoyo incondicional, yo ahí me di cuenta, dije, no estoy sola, de verdad no estoy sola, tengo el apoyo de esta Secretaría”, refirió Lupita.

Ahora Lupita se considera una mujer afortunada, libre, valiente, pues asegura que no tener contacto con el agresor le ha ayudado a recuperarse más rápido, perder el temor y ser ejemplo para sus hijos.

“Se siente esa paz que no tiene precio, que no la puedes comparar, ni lo puedes cuantificar ni económicamente, ni con bienes, ni con nada, es una paz, una libertad, una tranquilidad inexplicable”, concluyó.

Comentarios

comentarios