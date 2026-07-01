Brinda GEM más de 19 mil servicios veterinarios gratuitos con la Estrategia CERA

El gobierno del estado de México ha realizado 4 mil 599 esterilizaciones, 5 mil 38 consultas veterinarias y 9 mil 811 desparasitaciones a través de la Estrategia CERA (Captura, Esteriliza/Educa, Resguarda/Retorna y Adopta), impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para consolidar una cultura de respeto hacia los seres sintientes en la entidad.

La Cepanaf ha realizado más de 4 mil 599 esterilizaciones, 5 mil 038 consultas veterinarias y 9 mil 811 desparasitaciones gratuitas en diversos municipios mexiquenses (Foto: Especial).

Desde su puesta en marcha, en octubre de 2025, esta Estrategia ha recorrido los municipios de Amecameca, La Paz, Valle de Chalco, Mexicaltzingo, Chicoloapan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Texcoco y Villa de Allende, con atención veterinaria directa y orientación sobre tutela responsable, para contribuir a la disminución de la sobrepoblación de animales en situación de abandono y a mejorar su salud y calidad de vida.

Además, durante estas jornadas 165 seres sintientes han encontrado un hogar y la meta para este año es que 200 michis y lomitos logren recibir protección, cuidados y una nueva oportunidad de vida.

La Estrategia CERA forma parte de una política pública integral que atiende las causas del abandono, promueve la tutela responsable y fortalece el bienestar animal como un componente esencial del bienestar social. Bajo esta visión, el Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), impulsa acciones permanentes que combinan prevención, atención médica veterinaria, educación, adopción responsable y participación ciudadana para construir comunidades más empáticas, seguras y solidarias.

El Gobierno de Delfina Gómez Álvarez refrenda su compromiso de impulsar políticas públicas que protejan a los seres sintientes y consoliden a la entidad como referente nacional en bienestar animal, convencido de que una sociedad que cuida a los animales también fortalece valores como la responsabilidad y la convivencia.

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