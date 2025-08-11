Brinda Huixquican más de 600 consultas médicas y esterilizaciones gratuitas para mascotas

Para controlar la población animal, mejorar la salud de las mascotas y prevenir enfermedades, durante el presente año, el Gobierno de Huixquilucan ha otorgado cerca de 100 consultas médico-veterinarias y más de 500 esterilizaciones de forma gratuita, a través del Centro de Atención y Protección Animal “Huixquican”.

Huixquilucan refuerza la atención médica y preventiva para perros y gatos (Foto: Especial).

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que, además de rescatar y cuidar a perritos en situación de abandono, “Huixquican” tiene la misión de brindar atención integral a las mascotas, por lo que, entre los servicios que otorga, se encuentran las esterilizaciones para reducir el número de animales en la vía pública y, con ello, el maltrato.

Desde enero a la fecha se realizaron 260 cirugías a caninos y 243 a felinos para evitar la sobrepoblación en el territorio. Además, se brindan consultas médicas de calidad para mantener al día las vacunas, tanto de perros como de gatos, con la intención de evitar enfermedades o dar tratamiento oportuno a algún padecimiento que ya presenten.

Centro “Huixquican” ofrece consultas y esterilizaciones gratuitas para mascotas (Foto: Especial).

Promueve Huixquilucan atención médica para mascotas

Romina Contreras apuntó que los animales que no reciben atención médica corren el riesgo de transmitir enfermedades infecciosas y parasitarias a la población, tales como rabia, sarna, pulgas o garrapatas; además, están más expuestos a adquirir bacterias y microbios que se encuentran en el medio ambiente, perjudicando su salud física.

En este sentido, invitó a la población que así lo requiera a agendar una cita en “Huixquican”, donde pueden recibir atención médica de primera mano con veterinarios especializados, pues la Unidad Médica de Servicio Animal cuenta con un quirófano, un área para cuidados infecciosos y otra para intensivos, una de recuperación y otra de entrega, además de dos consultorios.

“Debemos ser dueños conscientes y responsables; al tener un perrito o un gatito no nos exime de la atención médica que requieren. Es necesario que se realicen un chequeo constante, que tengan sus vacunas y desparasitación, entre otros cuidados”, agregó la presidenta municipal.

Para solicitar una consulta médica, los interesados pueden comunicarse al Centro de Atención y Protección Animal para solicitar una ficha, informar cuántos pacientes llevarán, presentar documentos que acrediten la propiedad de la mascota y su carnet, además de llevarla limpia, con correa y collar, y en el caso de caninos, bozal si se considera necesario.

