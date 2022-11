Brinda IMSS Estado de México Poniente atención integral a pacientes con diabetes a través de CADIMSS

Una de las estrategias que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementa para el tratamiento oportuno y adecuado control de la diabetes son los Centros de Atención a la Diabetes IMSS (CADIMSS), con los que se busca mejorar el control de la enfermedad y retrasar las complicaciones crónicas, además de fortalecer la atención y dar seguimiento oportuno al estado de salud integral de los derechohabientes.

Esta estrategia permite un seguimiento personalizado de los pacientes con la enfermedad

La doctora Silvia Patricia López Mejía directora de la UMF No. 250, señaló que a través de sesiones educativas durante seis meses, se otorgan herramientas para el monitoreo personal del padecimiento, con la intervención del equipo de salud (asistente médica, Trabajo Social, Nutrición y Enfermería).

De forma simultánea a las sesiones, un médico familiar otorga atención a cada paciente y lo valora de manera integral, a fin de identificar complicaciones tempranas de tipo renal, oftalmológica y de neuropatía, además de realizar los estudios de laboratorio que permitan ajustar el tratamiento con medicamentos.

Resaltó que actualmente en este servicio se tienen incorporados 732 pacientes a los que se brinda atención en grupos de cuatro personas, dando atención a 16 pacientes por turno.

En las sesiones educativas se abordan los tipos de diabetes, la importancia del ejercicio, de llevar una dieta saludable, así como del manejo de las emociones, la construcción de relaciones interpersonales sanas y el uso adecuado del glucómetro, entre otros.

Virginia de 60 años es derechohabiente de la UMF No. 250; hace ocho años fue diagnosticada con diabetes y desde hace tres acude al servicio CADIMSS, antes DiabetIMSS. Desde su ingreso a este programa redujo nueve kilos de peso y disminuyó sus niveles de glucosa.

“Cuando me diagnosticaron diabetes fue difícil, primero fue una negación pensar que no tenía nada, acudí al médico, pero mis niveles de glucosa no bajaban, por lo que me canalizaron al CADIMSS para un control más específico”, explicó la señora Virginia.

“Invito a los pacientes que tienen diabetes a que se acerquen a su servicio médico, que acepten sumarse a CADIMSS. Agradezco a los médicos la atención individualizada, a todo el personal, con el apoyo de la familia y la institución vamos a tener una mejor calidad de vida, eso es lo que importa”, concluyó la derechohabiente.

El IMSS Estado de México Poniente reitera la importancia de mantener un adecuado control de esta enfermedad para prevenir complicaciones.

