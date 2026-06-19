Brindan más de mil 300 servicios gratuitos de salud a través de MediFest 

Durante la primera semana de actividades del Mundial, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez suma más de mil 300 servicios gratuitos de medicina preventiva y de atención médica, ofrecidos por las brigadas de salud MediFest en 14 Destinos Futboleros y en el municipio de Tenancingo.

Las acciones, que forman parte de la estrategia “Estadio de México. Destino Futbolero”, se mantendrán hasta el 9 de julio en 15 municipios.

Las tareas, a cargo de la Secretaría de Salud, que preside Celina Castañeda de la Lanza, forman parte de las acciones del Comando Operativo de Seguridad en Salud del Estado, para garantizar que en la fiesta de futbol se promueva y se blinde la salud de las y los mexiquenses, y así reducir los riesgos de presentación y transmisión de enfermedades.

Esta cifra incluye 185 asesorías médicas, 233 vacunas, 307 tamizajes que incluyen pruebas rápidas de VIH, Sífilis y Hepatitis C, 87 primeros auxilios psicológicos y la aplicación de 6 herramientas de detección de violencia.

También un total de 505 atenciones por enfermería, entre las que destacan toma de signos vitales y de determinación de glucosa, así como entrega de sobres de Vida Suero Oral y preservativos.

Las acciones, que forman parte de la estrategia “Estadio de México. Destino Futbolero”, se mantendrán hasta el 9 de julio en los municipios de Toluca, Metepec, Tlalnepantla, Teotihuacán, San Martín de las Pirámides, Otumba, El Oro, Aculco, Jilotepec, Tepotzotlán, Tonatico, Ixtapan de la Sal, Malinalco y Valle de Bravo, donde se realizan actividades como parte de los Destinos Futboleros; adicionalmente, esta acción considera al municipio de Tenancingo.

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