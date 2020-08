Brindan seminario sobre comercialización de productos y servicios en Naucalpan

La Secretaría de Desarrollo Económico municipal de Naucalpan organizó el seminario web “Taller de Mercadotecnia”, en el que unas 150 personas aprendieron conceptos básicos sobre comercialización de productos y servicios.

Capacita Naucalpan a ciudadanía sobre mercadotecnia (Foto: especial).

La conferencia virtual fue impartida por René Carrasco Bernal, licenciado en Mercadotecnia y maestro en Administración, quien resaltó la importancia de hacer investigación de mercado para tener éxito en cualquier emprendimiento.

Entre los elementos clave para generar resultados en una empresa, señaló como fundamentales comprender las necesidades del cliente, conocer el producto, diferenciarse de la competencia, tener actitud de servicio, disfrutar el trabajo y tomar riesgos.

El también profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ejemplificó los puntos con experiencias vividas en compañías para las que trabajó, por ejemplo PepsiCo, The Home Depot, Interceramic, Condumex, Sigma Alimentos y Prosa. Asimismo, ilustró las ideas con casos de éxito de otros consorcios o personajes públicos.

Durante la conferencia, que duró una hora y media, Carrasco Bernal recordó como imprescindible el buen trato a toda la planta laboral, además de la entrega de prestaciones y salarios justos, pues cualquier esfuerzo de posicionamiento de producto no será suficiente si el equipo de trabajo no siente aprecio por la empresa, no se siente parte del proyecto y no recibe la retribución necesaria.

“Tiene que hacerse de adentro hacia afuera. Si la empresa no está bien, si los empleados no están bien, no están conscientes, no conocen la misión y la visión, entonces no se podrá hacer. Si yo trato bien a mis empleados, mis empleados tratarán bien a mis clientes”, aseguró.

SI QUIERO HACER MI INVESTIGACIÓN DE MERCADO, ¿CÓMO LE HAGO?

En entrevista posterior, René Carrasco comentó que es importante acercarse a quienes saben del tema para lograr resultados profesionales.

En este sentido, señaló algunas cuestiones a considerar al momento de contratar a una empresa de estudios de mercado.

Hay para todos los niveles: existen compañías dedicadas a grandes negocios, otras a medianas y varias más a pequeñas, es útil saber qué tipo de negocio se tiene al momento de elegir, de lo contrario, se podrían adquirir servicios que no cubren las necesidades o pagar de más por un análisis que excede lo requerido.

Hay que investigar antecedentes: Al momento de evaluar a qué consultora contratar, es necesario indagar con quiénes ha trabajado y los resultados que ha obtenido, también se recomienda revisar las opiniones de más clientela.

No solo consultoras, universidades pueden hacer el trabajo: una opción a considerar es acudir a los centros educativos en los que se imparten carreras como Mercadotecnia o Comunicación, en las jefaturas de las licenciaturas es posible preguntar si las y los estudiantes pueden realizar el proyecto.

Los resultados dependen de la inversión: en la medida de lo posible, no se debe escatimar dinero a la hora de hacer un estudio de mercado, pues si se destina poco dinero a este punto, es posible que a la mitad de la investigación falten recursos para continuarla.

El licenciado y maestro por la Universidad del Valle de México (UVM) apuntó que las y los habitantes tienen mucho interés en tener sus propios negocios, pero generalmente dejan de lado la mercadotecnia por desconocimiento o falta de interés. Ratificó que esta disciplina puede aumentar en gran medida el rendimiento de una mipyme.

“Es abismal la diferencia de velocidad de resultados y efectividad cuando hacemos investigación de mercado a cuando no, ya vas a la segura, cuando un médico ya tiene los resultados, ya sabe qué recetar”, manifestó.

René Carrasco Bernal ha tenido puestos de gerente de marketing, gerente de producto, gerente de desarrollo comercial y administrador en marcas nacionales e internacionales como PepsiCo, The Home Depot, Maizoro, Interceramic y Sigma Alimentos, entre otras. Actualmente es director de la Consultoría MDM, especializada en negocios.

El próximo jueves 20 de agosto, a las 10:00 horas, el gobierno de Naucalpan ofrecerá el webinar 10 Reglas de Oro para Impulsar tu Empresa en la Nueva Normalidad, impartido por Omar Cortés, fundador y director general de Consultoría Omar Cortés.

