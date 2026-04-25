Busca Carlos López Imm frenar quema de residuos tecnológicos

Con el fin de facilitar la inspección, vigilancia y sanción, así como alinear la legislación estatal con disposiciones municipales, el diputado Carlos Alberto López Imm (PVEM) planteó prohibir la quema de residuos tecnológicos, plásticos, cables, cualquier tipo de recubrimiento de polímero, cauchos, llantas, poliuretanos, resinas, barnices, pinturas y otros materiales o mezclas cuya combustión genere contaminantes atmosféricos.

El diputado Carlos Alberto López Imm, en nombre de la bancada del PVEM, propuso reforzar la prohibición de la quema de cables y materiales poliméricos.

Al presentar su iniciativa en sesión deliberante del Congreso mexiquense, en nombre del Grupo Parlamentario del PVEM (GPPVEM), coordinado por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, el proponente expresó que esta prohibición aplica para toda persona física o jurídica colectiva generadora de residuos sólidos urbanos o de manejo especial en la entidad, quienes no podrán quemar a cielo abierto o en lugares no autorizados cualquier tipo de residuos, incluyendo, de manera enunciativa, mas no limitativa, los materiales referidos.

La propuesta de reforma al Código para la Biodiversidad estatal menciona que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible estatal y los ayuntamientos emitirán medidas para evitar la quema de cualquier tipo de residuo sólido o líquido, incluyendo basura doméstica, hojarasca, hierba seca, esquilmos agrícolas, llantas, plásticos, lubricantes, solventes, residuos tecnológicos, cables, recubrimientos de polímeros y otros, así como las quemas con fines de desmonte o deshierbe de terrenos.

Agrega que, para su aplicación, se utilizarán las definiciones previstas en la legislación ambiental federal, las normas oficiales mexicanas y las normas técnicas estatales compatibles, así como las disposiciones contenidas en el propio código.

Asimismo, define los recubrimientos de polímeros como materiales sintéticos de naturaleza polimérica aplicados como capas protectoras, funcionales o decorativas sobre diversas superficies, incluyendo, de manera enunciativa, mas no limitativa, plásticos, resinas, barnices o pinturas.

“Compañeras y compañeros, esta no es solo una reforma al texto de la ley, es una decisión de conciencia, es una respuesta responsable frente a una práctica que silenciosamente daña a nuestras comunidades. Es una oportunidad para colocar del lado correcto a esta legislatura, del lado de la salud, del medio ambiente, de la prevención, del derecho de todas y todos a vivir en un entorno sano y seguro”, expresó en tribuna el parlamentario.

Por otro lado, la iniciativa describe que la combustión de estos materiales genera emisiones altamente tóxicas como dioxinas, furanos, metales pesados y partículas finas PM2.5 (material particulado fino con un diámetro menor a 2.5 micrómetros), asociadas con enfermedades respiratorias, cáncer, afectaciones neurológicas y daños al sistema inmunológico. También señala que estas sustancias pueden incorporarse a la cadena alimentaria y acumularse con el tiempo, incrementando los riesgos para la población.

Expone que en el Estado de México esta práctica ocurre de manera regular en diversas regiones, incluso en zonas cercanas a la ciudad, sin control ni supervisión, generando contaminación constante del aire y exposición involuntaria de las comunidades y, como ejemplo, cita el caso de Tlachaloya, en Toluca, donde la quema de cables para la recuperación de metales ha sido documentada por estudios sociales, ambientales y técnicos.

Comentarios

comentarios