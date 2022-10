Busca Morena dar figura legal y jurídica a CUSAEM, ante opacidad y actividad lucrativa

Al reiterar la opacidad y lentitud, practicas privilegiadas por el gobierno estatal en programas sociales y prestación de servicios de seguridad, ante la nula respuesta para que informen si el Cuerpo de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México (CUSAEM) pertenece a la estructura del ejecutivo estatal, el diputado local de Morena, Ariel Juárez Rodríguez, señaló que las omisiones han provocado que dicha corporación se encuentre en constante observación y exigió den cumplimiento a la recomendación 98/2019, emitida por la CNDH.

Exhorta Ariel Juárez a autoridades estatales dar cumplimiento a la recomendación de la CNDH y emitan Manual Interno de Operación de CUSAEM

Enfatizó, buscamos la forma de darle figura jurídica y legal al CUSAEM, que en estos momentos no lo tiene y no lo ha tenido durante más de cuatro décadas, no es de ninguna manera mi intención pedir que desaparezca, sino que se regule y que no se perjudique a los activos y a los jubilados. “Existe opacidad en el manejo de la información, así como la falta de marcos legales que brinden certeza jurídica en el actuar de los CUSAEM, una actividad lucrativa que no ha podido ser auditada por el Organismo Fiscalizador del Estado” y su forma irregular, representa un nivel de riesgo de alto a muy grave, al señalar que la seguridad no es combatir el delito, sino proteger a quienes contratan sus servicios.

Y reiteró, “no se sabe si es ente público o privado, pero presta servicios a la iniciativa privada y a las instituciones públicas”, por ello a nombre del Grupo Parlamentario de Morena presentó el punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta a los titulares del Ejecutivo Estatal, de la Secretaría de Seguridad y de la Secretaría General de Gobierno, para que en un plazo no mayor a 30 días den cumplimiento a la recomendación 98/2019, emitida por la CNDH, y se emita el Manual Interno de Operación que contenga las normas operativas, administrativas y en general las actividades para que CUSAEM, en cumplimiento al artículo 15 del Reglamento de los Cuerpos de Seguridad del Estado de México, atienda la misma.

En el pleno, el diputado de Morena insistió que la operación irregular e ilegal de la corporación genera el enorme riesgo de que la delincuencia organizada tenga acceso a información privilegiada, por ello exhortó a las autoridades estatales en el mismo plazo se presente iniciativa de reforma para que se incluya un apartado específico en la Ley de Seguridad del Estado de México, sobre los mecanismos de supervisión de los elementos de CUSAEM.

Ariel Juárez afirmó, que en ningún momento está en riesgo el que se suspendan las pensiones de los ex trabajadores jamás, dado que estas se encuentran garantizadas por la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, y conminó trabajemos en la regularización de la situación, porque es inadmisible que CUSAEM tenga una deuda multimillonaria con el Issemym, es lo que buscamos.

En tribuna, el diputado de Cuautitlán aseguró, “queremos que se garantice el esquema de pensiones para los ex trabajadores, pensiones más justas obviamente y que los remanentes derivados de los ingresos obtenidos por los servicios que prestan sirvan para contratar más elementos policiales, que coadyuven a una mejor seguridad pública, así como sus prestaciones”.

Explicó, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), derivado de una denuncia presentada en septiembre de 2015, en la cual se señaló a los CUSAEM como los responsables de diversos actos en contra de los derechos humanos, la CNDH emitió la Recomendación 98/2019, de fecha 31 de octubre de 2019, lo cual es un asunto delicado y debe cumplirse.

Luego de referir las diversas irregularidades en las que incurre la operación del CUSAEM y la falta de transparencia en este tema por el gobierno estatal, cuestionó, el por qué la secretaría de Seguridad no ha emitido la normativa que regula las actuaciones de la corporación, que está bajo el amparo de la Ley de Seguridad del Estado de México, situación que les ha redituado en la adjudicación de contratos de prestación de servicios, inclusive sin pasar por una licitación.

