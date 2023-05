Buscan auditorías especiales a San Martín de las Pirámides, Axapusco y el DIF Toluca

En reunión de trabajo, acuerdo con la diputada presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización (Osfem), Evelyn Osornio Jiménez, se han presentado 3 nuevas solicitudes para realizar auditorías especiales, resaltando que están relacionadas a las administraciones municipales de San Martín de las Pirámides y Axapusco, así como del DIF de Toluca, sin embargo, detalló que en el caso de estas tres, les faltan cumplir con requisitos por lo que, conforme los vayan solventando podrían ser aprobadas para su ejecución.

Reunión de trabajo de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización (Foto: redes Legislatura).

“A todas les faltan requisitos, hemos hecho el requisito a los ciudadanos, y en base a conforme vayan cumpliendo, vamos (…) casi todas son financieras, de ejercicios fiscales anteriores y que no entraron en el programa anual de auditorías”.

Osornio Jiménez recordó que es importante que no estén dentro del programa anual de auditorías ya que ese programa no lo aprueba la Comisión, pues en la legislatura pasada se cambió la Ley de Fiscalización y se autorizó que sea el Osfem, el único que puede emitir dicho programa y quien tiene algoritmos respecto a qué entidades han sido auditadas, ya que hay algunas que son auditadas todos los años como el Salario Rosa, pero hay otros que llevan tres años que no han sido auditadas, por lo que si no están dentro del programa anual, si son viables de tener una auditoría especial.

Aunado a ello, detalló que no hay un plazo para que se cumpla o para que se solventen estos requerimientos, pues en cualquier momento del año puede el ciudadano entregar la solicitud para auditorías especiales.

Por otra parte, respecto a la solicitud de auditoría al Sistema Mexiquense de Medios Públicos realizada por el diputado Daniel Sibaja, afirmó que no se presentó en el informe, dado que fue presentada el lunes por la noche.

“Primero la solicitud tiene que cumplir los requisitos que marca la Ley, no obstante que haya sido ingresada por un diputado, como le comenté al diputado Sibaja, esto es algo que la Ley marca en la Ley de Fiscalización; la solicitud se integra, nosotros la revisamos si cumple con los requisitos, si no cumple con los requisitos, se regresa un requerimiento al solicitante para que cumpla con los requisitos, una vez que ya cumpla con esos requisitos, se apruebe en colegiado”.

Cabe señalar que en la sesión de la Comisión fue entregado el informe de resultado de la Revisión de los Informes Trimestrales del Ejercicio Fiscal 2022, el cual será analizado por la Comisión.

