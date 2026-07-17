Buscan borrar deudas de luz para evitar afectaciones en escuelas y hospitales

El Congreso del estado de México aprobó una iniciativa que será enviada al Congreso de la Unión para facultar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que celebre convenios de regularización de adeudos con gobiernos estatales y municipales, así como establecer mecanismos para condonar parcial o totalmente deudas históricas por consumo de energía eléctrica en instituciones públicas de educación y salud.

La propuesta adiciona un cuarto párrafo al artículo 10 de la ley para que la CFE pueda suscribir acuerdos con entidades públicas a fin de garantizar la continuidad de los servicios públicos. Asimismo, plantea que la empresa pueda definir lineamientos internos para condonar adeudos derivados del suministro eléctrico a escuelas y hospitales de los tres órdenes de gobierno, o cuando éstos formen parte del pasivo histórico de estados y municipios.

En la exposición de motivos se señala que, a nivel nacional, los adeudos de estados, municipios y dependencias federales con la CFE superan los 53 mil millones de pesos, de los cuales 46 mil 189.8 millones corresponden a gobiernos estatales y municipales.

El estado de México concentra el mayor monto, con una deuda superior a 26 mil 463.7 millones de pesos, equivalente al 57.2% del total de los gobiernos estatales.

El documento también advierte que en la entidad más de ocho mil escuelas de educación básica mantienen adeudos con la CFE, mientras que municipios de la zona oriente enfrentan pasivos que afectan servicios como el alumbrado público y el bombeo de agua.

De acuerdo con la iniciativa, la reforma permitiría aliviar las finanzas de estados y municipios, fortalecer la operación de escuelas y hospitales, promover proyectos de eficiencia energética como la instalación de paneles solares y luminarias LED, además de facilitar el saneamiento de la cartera vencida de la CFE mediante acuerdos de regularización.

Aunque el decreto ya fue publicado en la Gaceta del Gobierno, la reforma aún no entra en vigor, ya que modifica una ley federal y únicamente el Congreso de la Unión puede aprobar ese cambio.

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