Buscan eliminar exenciones legales a encubridores en feminicidios y reforzar justicia de género

La tarde del jueves 02 de octubre en el Palacio Legislativo del estado de México, diputados y diputadas de la Comisión Legislativa: Procuración y Administración de Justicia, analizaron en mesa de trabajo la iniciativa propuesta por el diputado Héctor Karim Carvallo Delfín en nombre del grupo parlamentario de Morena para que las exenciones del encubrimiento no sean aplicables en casos de feminicidio.

Fotografía: (Jimena Ruelas).

La iniciativa propone modificar el artículo 281 del Código Penal del Estado de México para que, en casos de feminicidio, no se exima de pena a los encubridores con ciertos vínculos familiares o afectivos a la víctima. Se busca que esta medida fortalezca la procuración de justicia y refuerce el compromiso del estado de México con la erradicación de la violencia de género. Se destacó que el feminicidio es la forma más extrema de violencia contra la mujer y ha ido en aumento en México.

Los diputados, como parte de la investigación, revisaron información de la Procuraduría del estado de México, donde sólo 105 casos en 2006 y 135 en 2007 fueron clasificados como homicidios dolosos contra mujeres, a pesar de que hubo más de 1000 reportes de muertes de mujeres. La información obtenida de 121 averiguaciones previas de 2005, 2006 y 2007 indica que el 51% de las víctimas tenían entre 16 y 40 años, el 15% tenían entre 0 y 15 años, y el 34% tenían 40 años o más, el 55% de las víctimas estaban en algún tipo de relación de pareja, y el 28% eran solteras, el 58% de las mujeres asesinadas tenían hijos, y el 93% de ellas tenían entre uno y cuatro hijos.

Además, la reforma busca que familiares, amigos y personas cercanas a los presuntos culpables no puedan excusarse de protegerlos y sean sancionados por ayudar a evadir la justicia.

Finalmente, las diputadas Ana Yurixi Leyva (Partido del Trabajo), Emma Álvarez (Partido Acción Nacional) y el diputado Octavio Martínez (Morena) propusieron que se incorpore directamente en el artículo 153, como un segundo párrafo, para aclarar que las exenciones de encubrimiento no aplicarán en casos de feminicidio, también se hizo un llamado a una comparecencia por parte del fiscal del estado de México para rendir cuentas sobre la procuración de justicia en estos casos.

