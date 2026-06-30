Peluches de Xonacatlán buscan mercado en EU ante sustitución de importaciones asiáticas

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) avanza en el proceso de capacitación de productores de muñecos de peluche en el municipio de Xonacatlán. Este ejercicio busca profesionalizarlos y abrirles canales de comercialización a través de plataformas digitales o como proveedores de grandes cadenas comerciales, bajo el principio de ayudarlos a incorporarse a la formalidad.

Alejandro Razo, titular del Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME), señaló que al momento se ha avanzado con al menos 120 productores en diferentes etapas. Mientras algunos ya tienen la oportunidad de comercializar a través de redes sociales o como proveedores de grandes grupos comerciales, otros aún se mantienen establecidos solo como pequeños talleres familiares. Entre los contenidos que se imparten en estas capacitaciones destacan el acceso a financiamiento, la creación de marca y el diseño de imagen.

Actualmente no se trabaja con la totalidad de los productores, ya que el avance depende del interés expreso de cada uno de ellos; sin embargo, grandes cadenas como Farmacias Similares, Walmart, Super Kompras y Bimbo han mostrado interés en trabajar de manera coordinada y permanente con estos grupos.

Una de las grandes oportunidades identificadas hasta el momento surge de la estrategia de empresas de Estados Unidos para sustituir importaciones asiáticas por contenido regional.

“Tuvimos un acercamiento con Walmart y estaban buscando exportar a sus tiendas de Estados Unidos por la parte del contenido regional, tratando de sustituir las importaciones asiáticas. Se hizo el acercamiento con una empresa que cumplió con las condiciones; es decir, un registro y estar en el padrón del SAT, que suelen ser restricciones para los más pequeños”, explicó el titular del IME.

De manera simultánea, la dependencia trabaja con otros sectores productivos —como los de café, flores, aguacate y mezcal— en un ejercicio para vincularlos y generar no solo mayores ventas, sino mejores rendimientos y el cumplimiento de las normas oficiales.

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