Buscan impulsar el desarrollo del sur mexiquense a través de una alianza entre mujeres y turismo

*para,: Andrea Edurne Jiménez Ruiz*

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La profesora de tiempo completo del Centro Universitario Tenancingo de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), Andrea Edurne Jiménez Ruiz, desarrolla el proyecto de investigación “Empoderamiento femenino a partir del turismo en Ixtapan de la Sal”.

Andrea Edurne Jiménez Ruiz, profesora de tiempo completo del Centro Universitario Tenancingo de la Universidad Autónoma del Estado de México (Foto: Especial).

La investigadora explicó que la región sur del Estado de México cuenta con un importante potencial económico vinculado a la actividad turística. Gracias a sus características geográficas, climáticas y culturales, municipios como Ixtapan de la Sal ofrecen diversas oportunidades laborales en las que las mujeres desempeñan un papel fundamental, principalmente en balnearios de aguas termales, hoteles y servicios de hospedaje, establecimientos de alimentos y bebidas, así como en la elaboración y comercialización de artesanías.

Sin embargo, a partir del trabajo de investigación realizado, Jiménez Ruiz identificó que, aunque estas actividades contribuyen a que las mujeres alcancen una mayor estabilidad e independencia económica, su participación en puestos gerenciales o directivos sigue siendo limitada. Esta situación reduce sus posibilidades de intervenir en la toma de decisiones y dificulta que se consoliden como líderes de proyectos o emprendimientos turísticos.

Ante este panorama, la académica destacó la importancia de impulsar un empoderamiento femenino integral que vaya más allá del ámbito económico e incorpore dimensiones psicológicas, políticas, sociales y culturales, favoreciendo así un desarrollo pleno y una mayor participación de las mujeres en el sector turístico.

Como parte del proyecto, la universitaria ha realizado trabajo de campo con estudiantes y ha colaborado con integrantes del Cuerpo Académico Estudios y Gestión Sustentable de las Organizaciones Sociales, identificando que el sur de la entidad mexiquense ofrece condiciones propicias para diversificar la oferta turística y abrir nuevos espacios de participación para las mujeres.

“En Ixtapan de la Sal no solo existen balnearios. El municipio y las comunidades aledañas cuentan con recursos naturales y culturales que pueden aprovecharse para crear nuevas experiencias turísticas, donde las mujeres tienen la oportunidad de vincularse entre sí y desarrollar una oferta distinta a la que ya conocemos”, señaló.

La investigadora añadió que la construcción de redes de colaboración entre mujeres favorece la creación de proyectos colectivos, fomenta el trabajo en equipo y genera espacios de crecimiento que impulsan un empoderamiento más amplio y sostenible.

En este sentido, el proyecto busca difundir información y herramientas que promuevan el bienestar, el liderazgo y la participación activa de las mujeres, además de generar una reflexión sobre la importancia de su inclusión como agentes de transformación y desarrollo en la actividad turística de la región.

Finalmente, Andrea Edurne Jiménez Ruiz invitó a las mujeres a explorar nuevas estrategias de crecimiento personal y económico a partir de su actividad laboral, ya que el fortalecimiento de sus capacidades y oportunidades tiene un impacto positivo no solo en su desarrollo individual, sino también en el bienestar de sus familias y comunidades.

“Acercarnos a la sociedad a través de estos proyectos puede motivar a las mujeres a continuar participando en el ámbito turístico, impulsar sus iniciativas de emprendimiento y fortalecer su empoderamiento. Cuando las mujeres cuentan con mayores oportunidades, también se beneficia su familia y la comunidad en su conjunto”, concluyó.

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