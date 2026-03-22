Buscan proteger técnica artesanal del rebozo de Tenancingo

El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del estado de México, Héctor Raúl García, informó que trabaja en una iniciativa para proteger la técnica artesanal del rebozo en el municipio de Tenancingo, con el objetivo de evitar su apropiación por parte de otras localidades.

Diputado local del PVEM, Héctor Raúl García González. (Foto: Jimena Ruelas)



El distrito 7, particularmente el municipio de Tenancingo, es reconocido por la elaboración de rebozos, una tradición que sostienen alrededor de 380 artesanos encargados de su producción y comercialización. Además, en la región también destacan otros productos tradicionales como el mezcal, el pan y los dulces de leche.

“Ellos no están en desacuerdo en que puedan comercializarse los productos que sus ancestros iniciaron, pero sí que digan que son de Tenancingo, que es la técnica de Tenancingo”, indicó Héctor García.

El legislador explicó que se han realizado foros con artesanos para conocer sus necesidades y avanzar en la construcción de una iniciativa que garantice el reconocimiento de su trabajo, ya que muchos no cuentan con marcas registradas, lo que facilita que terceros reproduzcan sus productos.

“Quieren que les ayudemos a poder proponer una iniciativa donde se ha respetado su trabajo, es decir, acuérdate que ellos son una tradición aquí en el estado de México y hay municipios que se están abanderando su misma técnica”, expresó.

La iniciativa busca que se reconozca el origen de los productos y la técnica propia de Tenancingo, fortaleciendo así la identidad artesanal del municipio y evitando la competencia desleal.

Finalmente, el diputado indicó que se prevé una nueva reunión de trabajo para afinar la propuesta antes de su presentación formal. Además, adelantó que también se trabaja en una propuesta relacionada con el mezcal, la cual se encuentra en revisión final junto con la Consejería Jurídica.

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