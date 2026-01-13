Quieren reducir de 1,500 a 100 los trámites para negocios de bajo impacto

La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México sigue pendiente y dando seguimiento a la aprobación de la Ley de Unidades Económicas de la entidad, la abrogación de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial, la reforma al Código Administrativo, la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Eventos Públicos.

Laura González, secretaria de Desarrollo Económico del Estado de México, señaló que, aun cuando la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria ha dejado de formar parte de la Sedeco, se continúa dando seguimiento a las iniciativas que fueron presentadas en mayo pasado, con el objetivo de simplificar los trámites para las unidades económicas de bajo impacto y, de esta manera, evitar que algunos municipios tengan trámites y otros no respecto a la operación de unidades económicas similares.

El objetivo es la unificación de trámites y criterios, así como la reducción de los trámites actuales, que suman alrededor de mil 500, para quedarse únicamente con 100 que sean verdaderamente trascendentes. Adicionalmente, se busca establecer que la vigencia de las licencias de funcionamiento sea del mismo periodo que la administración municipal, con renovaciones sin pago de derechos, a fin de agilizar el proceso de emisión de licencias.

Dijo que no se busca quitar atribuciones a los municipios, sino facilitar los términos para los negocios de bajo impacto que no requieren supervisiones mayores.

La iniciativa, presentada hace siete meses, tendrá impacto en los 125 municipios y fue propuesta por la Secretaría de Desarrollo Económico, avalada con la firma de la gobernadora del estado.

Al momento, el proceso de análisis dentro de la Legislatura y en comisiones sigue vigente, y se espera que su aprobación pueda darse durante el siguiente periodo ordinario.

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