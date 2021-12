Buscan rescatar, difundir, y crear nuevas fuentes de ingreso con la técnica de Telar de Cintura

A los doce años de edad, haciendo fajas rayadas de uso para hombres, la Señora Florentina Galicia creadora textil e integrante del pueblo originario Otomí de Xonacatlán, inicio a tejer en Telar de Cintura y hoy, es una de las instructoras que aún existen de esta técnica ancestral en nuestro país.

Florentina Galicia, creadora textil e integrante del pueblo originario Otomí de Xonacatlán es instructora de Telar de Cintura (Foto: Manuel Luna).

“Como yo creo que desde un principio me gustó, me gustaba sentarme a lado de ellos para ver como tejían, me gustaban los dibujos que hacían, me llamaban la atención los dibujos que hacían, y los hacían de memoria (…) -me enseñó- mi mamá, mis abuelos”.

De acuerdo con la instructora los dibujos que se tejen en las prendas creadas en los telares de cintura a acorde a lo que su creador observa en la naturaleza:

“-comenzó como- esto que es un cocolito (….) pero ya después comenzaron a hacerle ojitos, esto que parece flor, son cabezas de pajarito; nosotros dibujamos lo que vemos en la naturaleza, o animalitos que se puedan imprimir aquí”.

Los instrumentos que se utilizan para crear el telar son de madera, preferentemente de cedro para que resista la fuerza que se aplica al estirar la lana o el estambre con el cual se harán las prendas.

Con este tipo de telar, se pueden crear fajas, morrales, monederos, gabanes, quexquemetl, caminos de mesa, chincuetes, e incluso rebosos.

Actualmente Florentina Galicia imparte el taller de Telar de Cintura coordinado por la Dirección de Asuntos Indígenas de Xonacatlán, los días viernes de tres a cinco de la tarde y sábados de doce a dos de la tarde, y está abierto al público en general.

Al respecto Miroslava Borbollón, titular de la Dirección detalló que este taller podrá seguir incluso al concluir la actual administración con el objetivo de rescatar, difundir, así como de crear nuevas fuentes de ingreso con la técnica de Telar de Cintura.

