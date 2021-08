Buscará Higinio Martínez candidatura de Morena a la gubernatura del Edomex

El senador Higinio Martínez Miranda anunció que buscará la candidatura de Morena a la gubernatura del estado de México y enfatizó que esperará los tiempos y métodos de elección de candidatos que marque su partido.

Martínez Miranda, quien ha sido presidente municipal de Texcoco en dos ocasiones, senador y diputado local, destacó su trabajó de más de 26 años de lucha por la izquierda (Foto: Especial).

“Ya sea por encuesta ciudadana, por destape o por unidad, espero verme favorecido, pero si no es así, hay dos muy buenos representantes texcocanos. Como lo he hecho siempre, trabajaré desde mi trinchera por mi partido, no me aferraré ni buscaré otra opción para postularme, porque estoy convencido de mi militancia”, dijo el senador mexiquense.

Martínez Miranda, quien ha sido presidente municipal de Texcoco en dos ocasiones, senador y diputado local, destacó su trabajó de más de 26 años de lucha por la izquierda, al lado de Heberto Castillo, de Cuauhtémoc Cárdenas y ahora de Andrés Manuel López Obrador. “No hay duda que el próximo gobernador del estado de México será de MORENA, y será de Texcoco”, afirmó

Aseguró que no va a acabar su carrera política de una manera vergonzosa por aferrarme a una candidatura por cualquier otro partido, como ahora lo hacen las alianzas traicionando sus principios básicos buscando el poder por el poder”.

Por ello, destacó que seguirá trabajando para, en el 2023, anotarle un “jonrón” al PRI en el Estado de México y alcanzar la gubernatura de la entidad más poblada del país.



El senador morenista dijo que la entidad mexiquense no se encuentra en las mejores condiciones de gobernabilidad. “Para lograr un mejor gobierno, se deben sumar talentos y capacidades de todas las fuerzas políticas, sociales y económicas para logar ser una entidad de primera, y eso no lo va a lograr un hombre”.

Al respecto agregó que “es necesario sumar esfuerzos para hacer que el estado de México sea un estado de primera, porque es el más poblado del país, reposicionar al valle de México con respecto a la capital de país, porque es el lugar en donde viven el mayor número de gente trabajadora, pero también con mayor necesidad de desarrollo y por ello debemos de trabajar”.

Señaló que, en municipios como Naucalpan, Tlalnepantla, Huixquilucan y Coacalco, con importantes polos de desarrollo económico, les impiden ver las zonas de alta marginación de su localidad, que también requieren la atención de sus gobernantes, “ahí es en donde hay que trabajar, con el desarrollo parejo para todos los sectores, incluyendo los más necesitados, para un crecimiento parejo”.

