sábado, octubre 31, 2026
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Cabildo de Tlalnepantla aprueba cambio de uso de suelo para Casa de Cultura

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Redacción Así Sucede
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Durante la Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla, las y los integrantes del Cuerpo Edilicio aprobaron por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se autoriza el cambio de uso y destino del inmueble de propiedad municipal en el fraccionamiento Bellavista Satélite, el cual pasa de estar registrado como Centro Comunitario a ser reconocido formalmente como Casa de Cultura Bellavista Satélite.

El Cuerpo Edilicio autorizó por unanimidad modificar el uso y destino del Centro Comunitario para consolidar formalmente la Casa de Cultura Bellavista Satélite (Foto: Especial).

Se enfatizó que este inmueble permaneció en abandono durante la administración municipal anterior y que la oficialización del recinto fortalece la identidad comunitaria, consolida la oferta de talleres e infraestructura cultural y asegura un espacio permanente dedicado a promover las artes y la sana convivencia familiar.

En atención a este punto, el Cabildo instruyó a la Coordinación de Patrimonio Municipal a realizar los actos de actualización en el inventario general de bienes muebles e inmuebles del municipio.

Posteriormente, dentro del orden del día, las y los integrantes de la asamblea municipal abordaron el análisis y discusión de la minuta de proyecto de decreto remitida por la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de México.

Dicha iniciativa contempla diversas reformas y adiciones a múltiples artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en materia electoral y del Poder Judicial, orientadas a fortalecer las instituciones democráticas y consolidar una impartición de justicia más cercana a la ciudadanía.

Al someterse a votación, la minuta referente al Poder Judicial contó con el respaldo de la mayoría del Cabildo, registrando nueve votos a favor, cuatro votos en contra emitidos por ediles de las diversas representaciones políticas del cuerpo colegiado y una abstención.

Con este fallo, el Ayuntamiento instruyó notificar lo conducente al Congreso Mexiquense y disponer la emisión del acuerdo certificado para los efectos legales y administrativos correspondientes.

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