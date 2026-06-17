Cabildo de Toluca aprueba Programa de Ordenamiento Ecológico, base para la sostenibilidad ambiental

El Cabildo de Toluca aprobó el Programa de Ordenamiento Ecológico Local, presentado por el presidente municipal, Ricardo Moreno, como un instrumento de planeación que establece las bases para la preservación, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del municipio.

Expertos estudiarán a detalle los fenómenos de agrietamiento registrados. Nuevas obras se suman al Programa Anual de Obra en beneficio de las y los toluqueños (Foto: Especial).

Durante la Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, el primer edil destacó que la elaboración de este programa fue resultado de un trabajo transversal en el que participaron dependencias federales, diversas áreas del Ayuntamiento, especialistas y representantes de la sociedad civil, con el propósito de fortalecer su contenido y garantizar una visión integral del desarrollo sostenible.

Este documento forma parte de los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Municipal, el cual se convertirá en una herramienta fundamental para la planeación y formará parte de los procesos de actualización de los planes de desarrollo urbano.

Moreno Bastida informó además que, en los próximos días, el Gobierno que encabeza firmará un convenio de colaboración con el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para realizar diversos estudios sobre el suelo y subsuelo de Toluca, con el objetivo de analizar los posibles efectos de la extracción de agua y estudiar a detalle los fenómenos de agrietamiento registrados recientemente en distintas zonas del municipio.

En otro punto del orden del día, y con el objetivo de ajustar y fortalecer las acciones de infraestructura previstas para el presente ejercicio fiscal en beneficio de las comunidades y colonias del territorio, el Cabildo aprobó una nueva modificación al Programa Anual de Obra 2026.

Al respecto, el alcalde señaló que su administración continuará gestionando recursos ante las distintas instancias gubernamentales para incrementar la inversión en obra pública y atender las necesidades prioritarias de la población.

Asimismo, resaltó el proyecto que se desarrolla en la zona de Río Las Jaras, sobre la vialidad que conecta las comunidades de Capultitlán y San Felipe Tlalmimilolpan, donde se contempla la construcción de un colector pluvial de aproximadamente dos kilómetros de longitud y 3.05 metros de diámetro.

Explicó que esta obra permitirá, en primera instancia, recuperar la funcionalidad, además de contribuir a la mejora en el manejo de las aguas pluviales y al fortalecimiento de la infraestructura hidráulica de la zona.

Finalmente, la regidora Cristina Sierra reconoció y felicitó al DIF municipal y a su presidenta honoraria Rocío Pegueros, así como a los integrantes de la iniciativa privada que fungieron como padrinos de las 152 quinceañeras del evento Sueños de Esperanza, ejemplo, dijo, de que la suma voluntades se traducen en acciones concretas que generan bienestar y fortalecen el tejido social.

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