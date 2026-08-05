Cae presunto extorsionador tras operativo en Chimalhuacán

Elementos de la Policía Municipal de Chimalhuacán atendieron el reporte de una comerciante, quien señaló que un hombre presuntamente acudió a su negocio para exigirle la entrega de dinero.

Durante la inspección preventiva de la unidad, los elementos localizaron debajo del asiento un objeto con características similares a las de un arma de fuego( Foto: Especial).

Tras recibir las características del señalado, policías municipales, en coordinación con el agrupamiento Relámpagos, desplegaron un operativo de búsqueda y lograron ubicarlo calles adelante mientras circulaba a bordo de una motoneta.

Durante la inspección preventiva de la unidad, los elementos localizaron debajo del asiento un objeto con características similares a las de un arma de fuego.

El detenido, identificado como Julio César “N”, de 33 años, fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público por su probable participación en el delito de extorsión.

Será la autoridad competente la encargada de determinar su situación jurídica.

La Policía Municipal de Chimalhuacán refrenda su compromiso de atender de manera inmediata las denuncias ciudadanas y combatir los delitos que afectan el patrimonio y la tranquilidad de las familias.

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