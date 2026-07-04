Cae presunto narcomenudista tras intentar huir de la policía en Cuautitlán Izcalli

Durante operaciones de la Estrategia Operativa Zona Oriente, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), adscritos al agrupamiento de Fuerza de Acción y Reacción (FAR), detuvieron a un hombre por hechos con apariencia de delitos contra la salud en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si el detenido está relacionado con otras actividades ilícitas en la región. (Foto: SSEM)

Los uniformados efectuaban recorridos de seguridad para inhibir delitos de alto impacto sobre calles de la colonia Fidel Velázquez cuando se percataron de que un hombre, al notar el convoy de seguridad, comenzó a correr en dirección contraria con una clara actitud de evasión.

Ante la sospecha objetiva razonada, los efectivos dieron alcance a Ernesto «N», de 31 años, a quien le solicitaron permitiera una revisión protocolaria. Luego de acceder de forma voluntaria, se le localizaron 30 envoltorios con una sustancia granulada y cristalina con las características propias de la droga conocida como cristal, con un peso aproximado de 60 gramos. El sujeto tenía en su poder 30 bolsas resellables con aparente droga conocida como cristal, mismas que fueron embaladas como indicios para la investigación correspondiente.

Tras hacerle saber el constitutivo del probable delito al poseer este tipo de sustancias, el detenido fue trasladado y presentado, junto con los indicios, ante la autoridad competente, donde se definirá su situación jurídica. La detención se realizó en Cuautitlán Izcalli como parte de las acciones instruidas en las Mesas de Paz para combatir los delitos contra la salud en la Zona Oriente.

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