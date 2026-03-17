Caen implicados en robo y agresión a Evelyn Villa, creadora de contenido de Toluca

Fueron detenidas tres personas presuntamente relacionadas con el asalto violento cometido contra la influencer Evelyn Villa, tras un operativo desplegado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

(Foto: Especial).

De acuerdo con la información, los detenidos, identificados como Alberto “N”, Francisco “N” y César “N”, fueron ubicados en la alcaldía Álvaro Obregón a bordo de un vehículo aparentemente vinculado con una banda dedicada al robo a casa habitación.

Los hechos que motivaron esta intervención fueron denunciados previamente por la víctima, quien a través de un testimonio público detalló que fue interceptada y agredida al llegar a su residencia ubicada en Capultitlán, Toluca, lugar de donde sustrajeron valores y dinero en efectivo.

Sobre este particular, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México precisó que el aseguramiento se realizó en territorio capitalino, motivo por el cual la institución mexiquense aún no dispone de mayores datos oficiales sobre el estatus de la investigación.

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