Canapat descarta sumarse al paro de transportistas en el Edomex

Tras la información difundida a través de plataformas digitales, en las que se anuncia un paro de transportistas este lunes 6 de abril, la cámara nacional del autotransporte de pasaje y turismo, en el Estado de México, señaló que no será parte de dicha movilización, al que se han sumado el sector de autotransporte de carga a través de la Canacar.

(Foto: Especial)

Odilon Lopez, Presidente de la Cámara de Autotransporte de Pasaje señaló que hay desafíos que se enfrentan en materia de seguridad, operatividad y desarrollo del sector, sin embargo, esto será atendido de manera institucional y en coordinación con las autoridades correspondientes.

Señaló que se ha hecho un llamado de evitar acciones para afectar a la ciudadanía o interrumpir las cadenas de suministro, lo cual puede traer repercusiones importantes en materia económica, pero además en Seguridad y Movilidad de la población en general

Dijo que durante el periodo vacacional se incrementa la movilidad, principalmente de manera foránea, por lo que es fundamental garantizar la continuidad en el servicio, evitar afectaciones en los traslados, así como el acceso oportuno a bienes.

López Nava mencionó que hay una disposición permanente para trabajar de manera coordinada con las autoridades y los actores involucrados, con responsabilidad y visión de largo plazo.

Comentarios

comentarios