Cámara de Comercio del Valle de Toluca respalda revisión tarifaria del transporte

El sector comercio respaldó la petición mediante la cual el servicio de transporte público en el Valle de Toluca solicita un incremento en la tarifa.

Fernando Reyes Muñoz, presidente de Canaco (Foto: Especial).

Fernando Reyes, presidente de la Cámara de Comercio del Valle de Toluca, señaló que el paro anunciado para el pasado lunes generó una incertidumbre latente para el sector económico y los colaboradores. En ese sentido, consideró necesario que el tema se aborde a profundidad y se analicen sus posibles implicaciones, pues —reconoció— han pasado años sin que se realice un ajuste a la tarifa, lo que ha puesto en aprietos al sector, cuyos gastos operativos continúan en aumento.

“Para el sector empresarial no hay nada peor que la incertidumbre, y eso ha sucedido desde cualquier escenario que se plantee. Nosotros celebramos que este paro, que se había anunciado, se haya pospuesto o suspendido. Pero sí creemos que debe revisarse el incremento que se está pidiendo. Es cierto que tienen muchos años sin generar ese ajuste a las tarifas de transporte.”

Indicó que se debe hacer una revisión minuciosa de las peticiones del sector transporte y tomar medidas con impacto a largo plazo, antes de que nuevamente se presente una situación como la del pasado lunes, cuando se pretendía paralizar buena parte del Estado de México.

Explicó que se necesita sensibilidad y congruencia en la toma de decisiones para este y todos los sectores.

