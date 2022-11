Cámara de diputados cumplirá con trabajo legislativo a pesardel proceso electoral: Maurilio Hernández

De acuerdo con el diputado Maurilio Hernández González, en la Cámara de diputados no dejarán de legislar a pesar de que existe un proceso electoral en puerta, ya que no afirmó, los legisladores desahogarán el periodo, tal y como se tiene previsto, incluso en periodo de receso.

Según el legislador, deben cumplir con el semáforo legislativo para desahogar el trabajo de comisiones y evitar que se acumule por lo que de requerirse por los partidos, la presencia de un diputado en actividades electorales, deberán pedir licencia en primera instancia.

“Aquí en la legislatura no tiene por qué verse afectado, no se verá afectado de ninguna manera, nosotros habremos de trabajar y de desahogar nuestro periodo como está establecido en el calendario, habremos de estar atendiendo los temas dentro del periodo ordinario de acuerdo al calendario, las comisiones seguirán trabajando ya que es un trabajo de un día a día ustedes lo han observado, los días de sesiones igualmente y haya periodo ordinario o no haya periodo ordinario, incluso en el receso nosotros tenemos trabajo que desahogar, no habrá parálisis de ninguna naturaleza”.

“Está reglamentado, finalmente si un diputado o diputada tiene el interés o la instrucción de su Instituto político de dedicarse a otras actividades que nos en las legislativas, pues igualmente puede pedir licencia, hay licencias temporales para efecto de que el suplente venga a cumplir con sus funciones (…) si hubiese una falta constante de cuando menos 3 faltas continuas de un diputado, pues la Legislatura tiene la facultad de convocar al suplente sin que pida permiso el titular”.

Por lo anterior detalló, no tolerarán faltas ya que existen mecanismos para que se rinda el trabajo de la legislatura ya que además, ayuda que se haya aprobado realizar trabajo a distancia, ya que pueden tener participación vía remota en la plenaria o en comisiones, así que no se reflejará ninguna ausencia como para afectar el trabajo.

