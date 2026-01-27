Caminemos Seguras del GEM llega a Toluca con lámparas y nuevas cámaras

Como parte de la estrategia Caminemos Seguras, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó el mejoramiento urbano con perspectiva de género de las calles Emiliano Zapata, Benito Juárez y Prolongación Ignacio López Rayón, en la localidad de San José Guadalupe Otzacatipan, en Toluca, con el objetivo de que mujeres, niñas y adolescentes se sientan cómodas y protegidas.

Las obras tuvieron una inversión de 10.8 mdp y son coordinadas entre las Secretarías de las Mujeres y de Desarrollo Urbano e Infraestructura, así como el Ayuntamiento de Toluca (Foto: Especial).

Estos proyectos forman parte del “2026, Año de las Obras en EdoMéx” y tuvieron una inversión de 10.8 millones de pesos.

“Van a ser de beneficio para la seguridad, principalmente de mujeres, pero es para toda la comunidad. Queremos que haya espacios dignos, pero los queremos a través de un trabajo de manera transversal”, indicó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La mandataria estatal destacó que esta acción de gobierno se inscribe dentro de las obras que se realizan en los 11 municipios con Alerta de Violencia de Género, para brindar mayor tranquilidad a las mexiquenses que transitan por zonas históricamente abandonadas, y así garantizar el acceso a espacios dignos y libres de violencia.

Indicó que estas medidas se complementan con las iniciativas que su gobierno impulsa para prevenir la violencia de género.

“Hemos mandado iniciativas al Congreso que han sido también apoyadas por nuestros presidentes municipales para mejorar la situación de seguridad de nuestras mujeres”, señaló la Gobernadora Delfina Gómez.

Carlos Jesús Maza Lara, secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, destacó que la obra es resultado de escuchar las demandas de la ciudadanía y del trabajo coordinado entre la Secretaría de las Mujeres y el Ayuntamiento de Toluca.

Informó que a lo largo de más de 900 metros se rehabilitaron banquetas y guarniciones; se instalaron cámaras de videovigilancia con botones de pánico conectados al C4 de Toluca, así como luminarias tipo vela con base de concreto.

En el evento estuvieron presentes María Esther Rodríguez Hernández, secretaria de las Mujeres; Ricardo Moreno Bastida, presidente municipal de Toluca, y Celfa Vázquez González, directora general del Instituto Municipal de la Mujer.

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