Ya estamos en octubre y por tanto, el próximo lunes arranca la campaña de vacunación de otoño-invierno, según la Secretaría de Salud. Como ha ocurrido en otros años, se dará preferencia de vacunación a las personas mayores de 60 años, menores de edad y personal de salud. La idea es aplicar simultáneamente la dosis de Influenza y de COVID-19.

En el caso particular de la influenza su poder radica en que reduce la gravedad en caso de contagio; no causa gripe después de la aplicación y los síntomas son leves y de corta duración como molestia o enrojecimiento en el sitio de la inyección, dolor de cabeza o fiebre.

La vacuna de COVID-19 también evita que las personas desarrollen la enfermedad gravemente, reduce la posibilidad de hospitalización y muerte por el virus.

Para lo anterior es importante superar los mitos de que las vacunas nos enfermarán, que solo son para personas vulnerables, que la inmunidad natural es mejor o que hay que tenerle miedo a los efectos. Las vacunas son seguras, efectivas y probadas para protegernos y a quienes nos rodean.

Comentarios

comentarios