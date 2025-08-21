Campañas contra la extorsión: de la prevención a la confianza

Autoridades de municipios del Valle de Toluca anunciaron que reforzarán acciones en materia de seguridad, entre éstas campañas contra la extorsión. Al respecto, en México existen dos tipos de extorsión que son cuando el delincuente se presenta en persona en el domicilio, negocio o lugar donde se encuentre la víctima para exigir dinero u otro beneficio y para ello usa amenazas, intimidación o violencia; se le conoce como “derecho de piso”. Del otro lado está la extorsión indirecta se lleva a cabo a distancia, generalmente a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos o internet.

La extorsión directa y su prevención depende principalmente de las autoridades mediante acciones como el desmantelamiento de redes criminales, con operativos basados en inteligencia. En cambio, la extorsión indirecta requiere de participación ciudadana evitando contestar llamadas de números telefónicos desconocidos, no proporcionar ningún tipo de datos personales o información de familiares, nunca realizar pagos o transferencias bajo presión y denunciar.

Así, las campañas contra la extorsión deben estar dirigidas a explicar lo anterior a la población y los pasos concretos para actuar con seguridad y confianza.

Además, se tiene que combinar la difusión masiva en medios tradicionales y digitales con acciones en espacios públicos, a fin de alcanzar a diversos sectores sociales, incluyendo familias, comerciantes, trabajadores y personas vulnerables como adultos mayores y jóvenes. Podrían incluirse testimonios, ejemplos prácticos y simulaciones de situaciones de extorsión que faciliten la comprensión y el aprendizaje. La campaña para enfrentar la extorsión debe ser clara, accesible y constante que eduque a la población sobre cómo enfrentar este delito.

