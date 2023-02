Campo de Futbol Americano “Vive Tu Comunidad” orgullo de Nicolás Romero

Con la estrategia “Vive tu Comunidad”, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, modernizó el campo de futbol americano de la Unidad Deportiva Nicolás Romero, un espacio público que ahora es parte de la formación y aspiraciones de jóvenes de la región.

Cuenta Unidad Deportiva con instalaciones para natación, basquetbol, frontón y atletismo, entre otras (Foto: Especial).

“Es la casa del deporte del futbol americano. Lo renovaron y lo innovaron y se agradece bastante, porque gracias a eso tenemos la oportunidad de estar aquí en este momento, exponiendo nuestros potenciales con todas las ganas y todos estos recursos que nos han brindado.

“Las condiciones no eran tan óptimas como ahora. La verdad me siento muy feliz porque contamos con estas instalaciones”, afirmó Paoky Vanessa Villa, de 18 años, que se prepara para ingresar al IPN para estudiar Medicina.

Paoky, corredora, y Constanza, Line backer, son las dos mujeres de la categoría Juvenil que portan con orgullo la camiseta de los Leones Nicolás Romero, una escuela municipal de futbol americano que tiene su sede en este deportivo y que ahora se enorgullece de la modernización de su campo, con pasto sintético e iluminación tipo led.

“Un espacio así mejora la oportunidad de muchas personas para que se interesen en este deporte, ganas de ser perteneciente”, afirmó Constanza, de 14 años de edad.

En los deportivos públicos es poco común encontrar un campo de futbol americano, un orgullo que pocas comunidades tienen, sostiene el Coach de los Leones, Jorge Luis Acosta.

“Cuando se crea un espacio público diseñado específicamente para el deporte como es el futbol americano, sin duda es una ventana de oportunidad para muchos jugadores, cito un ejemplo: Nicolás Romero, a los alrededores tenemos Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza, donde tienen espacios para futbol, pero son clubes particulares, entonces tener un espacio público, donde exista incluso una escuela pública de esta modalidad, implica una oportunidad”, comentó con orgullo Jorge Luis al subrayar que esto les ha permitido firmar acuerdos con universidades como la UVM.

“Vale mucho la pena venir. La primera vez que entré a este campo, que tuve la oportunidad de pisarlo, me sorprendí mucho porque rara vez vi un campo tan bien cuidado, con buenas instalaciones y con buena iluminación porque eso sí también, luego afecta”, cuenta Carlos David, el joven quarterback del equipo, con 17 años de edad.

La Unidad Deportiva cuenta con luminarias solares y de tipo led para el campo de futbol americano, que les permite entrenar o enfrentar a otros equipos en la noche y recibir las porras de familiares y amigos que disfrutan desde el graderío, que también fue remodelado.

“En cuanto a la iluminación y los entrenamientos, alguna vez llegamos a entrenar sin iluminación y bueno no es lo mismo, decimos ‘sí vemos’, pero no vemos cuando viene el balón, los tacleos no llegan a ser de la misma forma, llega a ser un tanto peligrosa, entonces la iluminación es muy importante si el entrenamiento es de noche, por lo cual aquí sí nos benefició muchísimo”, subraya Paoky.

“Con esta última remodelación que se hizo, realmente el espacio fue una transformación completa, anteriormente esta cancha era de pasto natural, pero requería un mantenimiento especial y que implica un costo alto, entonces la cancha no se encontraba en óptimas condiciones porque se requiere permanentemente tener personas que estén trabajando en el campo y sobre todo, no tenía una iluminación de esta naturaleza, si bien a bien había una iluminación pero no permitía que hubiera juegos en la noche”, puntualizó el Coach Jorge.

Además de este campo que es orgullo de la comunidad, el deportivo cuenta con una infraestructura para la natación, basquetbol, skyboard, frontón y atletismo, entre otras disciplinas.

Comentarios

comentarios