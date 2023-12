Canapat respalda medida para cancelar concesiones de empresas que se vean involucradas en accidentes viales

La Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) respalda la medida en la cual podrían ser canceladas las concesiones de las empresas que se ven involucradas en accidentes viales, imprudencia por parte de los operadores y fundamentalmente aquellos que no cumplan con la reglamentación.

Odilón López, delegado de Canapat en el estado de México, señaló que ante todo debe procurarse la seguridad de la ciudadanía, las condiciones viales y el patrimonio de aquellos que han apostado por un servicio eficiente ilegal.

“Aquel transportista que no esté cumpliendo con las especificaciones, la determinación para ser concesionario y no solo eso para tus obligaciones con el estado, tener en orden tu situación fiscal, transparencia en tu manejo de los dineros, debes de ser un prestador de servicio concesionado totalmente transparente”.

Refirió que se ha visto una actitud determinante por parte de las autoridades en materia de movilidad, con operativos y acciones que castigan la prestación del servicio desorden, y denunció que siguen apareciendo vagonetas que prestan servicio de transporte público, de manera irregular, por lo que dijo es indispensable que se tomen medidas de mayor alcance al respecto.

Indicó que tanto en el caso de el Valle de Toluca con materia de coordinación con la Secretaría de Seguridad se sigue teniendo un fallo, toda vez que la relación con la dependencia encargada de la seguridad en el estado, sigue siendo limitada sin mayor intervención de su titular.

Uno de los puntos que resaltó ha sido lamentable, son los casos en los diferentes municipios, en los cuales las condiciones políticas y personales han influido, por lo que se hace determinante el cerrar filas entorno a los cuerpos policiacos y respaldando a la ciudadanía. qué día con día utiliza estos sistemas para trabajador a sus hogares, escuelas o trabajos.

“Que a los confesionarios que si están cumpliendo nos den las condiciones para trabajar, no las condiciones que hoy tenemos con las vagonetas no es posible y no solo es en cuestiones de nuestro patrimonio sino las condiciones de seguridad vial, las condiciones de una ciudad”.

Comentarios

comentarios