Canasta básica, agua y movilidad: los temas clave del día en el Edomex

1.⁠ ⁠El costo de la canasta básica en Toluca tuvo un incremento del 2 por ciento durante el mes de enero de este año, lo que se traduce en un incremento de 70 pesos. En diciembre pasado el costo era de tres mil 400 pesos y ahora asciende a tres mil 470 pesos.

2.⁠ ⁠La Secretaría de Finanzas del estado de México dio a conocer que otorgará hasta el 100 por ciento de descuento en impuestos vehiculares a aquellos automovilistas que realizan el cambio de placas al Estado de México y con ello queden inscritos en el padrón vehicular estatal.

3.⁠ ⁠La disponibilidad de agua se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo para la operación industrial en México.

4.⁠ ⁠El municipio de Toluca desarrolla el “Atlas digital de arbolado urbano”, una herramienta única a nivel nacional que permitirá determinar la cantidad, calidad y ubicación de las diferentes especies de árboles, con que se cuenta en la ciudad, con el fin de hacer una repoblación de arbolado y mejorar las condiciones urbanas.

5.⁠ ⁠Sandra Jacobo rindió protesta como presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en el Valle de Toluca. Aseguró que estará enfocada en enfrentar los retos relacionados con satisfacer la demanda en la renta y venta de vivienda ante la puesta en marcha a plenitud del tren México-Toluca.

6.⁠ ⁠La diputada de Morena, Jennifer González, encabezó el Foro “Mentes Libres: Psicología y Adicciones para la Transformación Personal”, con el objetivo de conocer los avances de la neurociencia en México y crear un espacio para reflexionar sobre la salud mental, el autocuidado y los retos que enfrentan las personas ante las adicciones.

7.⁠ ⁠Morena inició reunión plenaria para definir la agenda legislativa 2026, con llamado a la unidad y coordinación y prioridad al impacto social y acuerdos para las familias mexiquenses.

8.⁠ ⁠Del primero de diciembre de 2025 al cierre de enero de 2026 se reportan 122 personas desaparecidas en el territorio mexiquense, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas del gobierno de México.

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