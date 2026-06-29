Canasta básica en Toluca sube a 3 mil 550 pesos en junio

El costo de la canasta básica en el municipio de Toluca presentó una variación al cierre de junio de 2026, al pasar de 3 mil 500 pesos registrados en mayo a 3 mil 550 pesos en el presente mes, lo que representa un incremento promedio del 1.43 por ciento.

(Foto: Especial)

Este monitoreo, realizado en establecimientos de la colonia Valle Verde bajo los estándares del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, identificó alzas en productos específicos como el limón, el aguacate, la carne de res, el pescado y diversas frutas de temporada.

Ante este panorama, las amas de casa de la región han expresado que la situación económica actual complica cada día más la capacidad de los hogares para sortear los costos de los insumos básicos y mantener el presupuesto familiar.

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Por su parte, los comerciantes señalan que estas fluctuaciones responden principalmente a factores estacionales y de distribución desde las zonas agrícolas, por lo que sugieren a los consumidores comparar precios entre diferentes establecimientos y explorar alternativas de consumo para aminorar el impacto en el gasto doméstico.

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