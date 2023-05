Candidatas a la gubernatura se enfocan el llamado al voto

En Jaltenco, Delfina Gómez Álvarez, abanderada de Morena, PT, y PVEM afirmó que no pueden confiarse a pesar de la ventaja que tiene en las preferencias de las encuestas, por lo que tienen que demostrar lo en las urnas.

Las candidatas llaman a la ciudadanía a salir a votar el próximo domingo (Fotos especiales).

“No podemos tampoco confiarnos en decir que ya ganamos, tenemos que redoblar esfuerzos, tenemos que seguir trabajando porque efectivamente, no solamente tenemos que ganar, tenemos que arrasar para que no haya pretexto de que casi estamos igual (…) no nos podemos quedar en nuestra casa pensando que al fin que son muchos, no, un voto es un voto”.

Afirmó que se ha tenido una participación social extraordinaria, por lo que a las personas que ya no pudieron ser representantes de casilla el día de la elección, le pidió “vigilar de lejitos” para que no haya acciones indebidas.

Por su parte Alejandra Del Moral Vela, este lunes mantiene agenda privada; aunque ya había manifestado que el arma más poderosa en esta elección es el voto ciudadano, por lo que tienen una cita con la historia este 4 de junio, y que la unión de sus partidos son una alianza ganadora.

“Porque en la suma de la justicia social del PRI, la construcción de la ciudadanía del PAN, con la democracia progresista del PRD, con la educación y oportunidades que abre la educación de Nueva Alianza, aquí algo muy importante, la sociedad civil, aquellos que no tienen partido pero tienen la convicción de salvar a México”, juntos lograrán el objetivo afirmó.

En el día 57 de campaña y a dos días de que concluya la misma, afirmó que tiene el mejor ejército de valientes de todo el país.

Cabe señalar que tal como sucede en todas las campañas electorales, las candidatas iniciaron presentándose a la ciudadanía, seguida de la estrategia de presentar sus propuestas para convencer al electorado, y en este cierre, lo que realizan ambas candidatas es el llamado a que la ciudadanía acuda a las urnas a ejercer su derecho para decidir, quién será la próxima gobernadora de la entidad.

