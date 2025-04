Insisten aspirantes a Rectoría: hay anomalías

La contienda por la Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) entró en una fase crítica tras la circulación de un audio en el que, presuntamente, el actual rector, Carlos Eduardo Barrera Díaz, expresaría su apoyo a una candidatura específica y advertiría que dejará a la institución con “las arcas vacías”.

Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Carlos Eduardo Barrera Díaz (Foto: redes Legislatura).

El material desató una oleada de reacciones, particularmente de tres aspirantes a la Rectoría: Laura Benhumea, María José Bernáldez y Patricia Zarza Delgado, quienes dieron a conocer a través de sus redes sociales videos en los que se pronuncian al respecto.

Las candidatas coincidieron en exigir transparencia y legalidad en el proceso electoral universitario. Laura Benhumea llamó a conformar un frente común entre quienes participan en la contienda: “Convoco a Dolores, a María José, a Patricia y a Maricruz a firmar un documento que elaboré para salvaguardar la investidura de nuestra universidad” subrayó en su pronunciamiento público.

Benhumea fue enfática al señalar: “Obligaremos a que el perpetrador rinda cuenta de sus actos y se reciba el castigo ejemplar por las inaceptables circunstancias en que se está hundiendo a nuestra querida universidad”.

Por su parte, María José Bernáldez exigió que se esclarezcan los hechos y reiteró la importancia de garantizar la limpieza del proceso. Si bien reconoció que no se tiene certeza sobre la autenticidad del audio, advirtió que, de ser real, comprometería la equidad electoral y la integridad financiera de la universidad. En este contexto, insistió en la necesidad de abrir las cuentas universitarias a una revisión exhaustiva: “Hoy más que nunca reitero la necesidad de una auditoría financiera seria, externa y transparente”.

Bernáldez subrayó los principios que deben regir la vida universitaria: “La UAEMéx no se construye con amenazas, se construye con legalidad; no se dirige con frases de pasillo; se gobierna con legalidad. Y no pertenece a una sola persona: es de todas y todos”.

Patricia Zarza Delgado, en un video en sus redes indicó «los recursos de la Universidad son públicos, no corresponde a una sola persona decidir sobre ellos».

«Al doctor Carlos Barrera Díaz le corresponde garantizar el orden y el cumplimiento de la normatividad durante el resto del proceso. Si su deseos personal se antepone a su responsabilidad institucional, que dé un paso lateral u permita que el Consejo Universitario asuma la conducción del proceso».

También hizo un llamado a la unidad y a la sororidad.

Ante la controversia generada por el audio, la UAEMéx difundió un comunicado informando que se habría interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, al señalar una posible manipulación del contenido y un intento de desestabilización institucional.

El incidente marca un momento clave en el proceso electoral, que se ve marcado por la exigencia de rendición de cuentas, transparencia y defensa de los principios democráticos universitarios.

