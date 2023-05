Candidatas al gobierno estatal sin propuestas con perspectiva de género: especialistas

De acuerdo con investigadoras de la Universidad Autónoma del Estado de México, en las campañas de las candidatas a la gubernatura del estado de México, hay mención de las problemáticas en materia de género, sin embargo, no hay propuestas que se aborden con perspectiva de género.

Delfina Gómez y Alejandra Del Moral, candidatas a la gubernatura del estado de México. (Fotos: especiales).

Como lo menciona Araceli Pérez Damián, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, las problemáticas en la materia tienen un impacto diferente entre hombres y mujeres.

“Las dos son sensibles a la problemática de la desigualdad de género, sin embargo, me parece que todavía falta precisar cómo atender el tema de la inseguridad, del transporte público, con perspectiva de género; porque mirar estas problemáticas (…) impactan a hombres y mujeres de manera diferente”.

Por su parte, Norma Vaca Tavira, Investigadora del instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, refirió que los problemas relacionados a las violencias de género en todos los sectores no ha sido lo suficientemente tocado en las agendas de las candidatas, no solo porque son mujeres quienes contienden, sino porque son problemáticas que se encuentran presentes.

“Para abordarlo, hay que reconocerlo, y a mí me parece que ahí está el asunto, no es que los equipos que las acompañan lo desconozcan, yo creo que son conscientes y lo saben, solo que hay que reconocerlo y hay que evidenciar con datos, y cuando no se quieren mostrar los datos porque hay que mostrar elementos de realidad y a veces no se quiere avanzar en eso, pues entonces se empieza a dar como la vuelta, y entonces se vuelve confuso, porque si lo toco, pero no lo toco, lo menciono pero no lo abordo, y menos tengo una propuesta”.

Afirmó que las propuestas deben estar en el orden de que las mujeres tengan acceso real a la justicia, donde hay más complicaciones por los procedimientos, por lo que concluyó que el avance de la ciudadanía en el reclamo de derechos al existir más denuncias, señalamientos y observaciones, no está encontrando contraparte de acceso.

