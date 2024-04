Candidatos reprochan al IEEM retraso en inicio de campañas

Desde el primer minuto de este 26 de abril inició el periodo de campañas por el proceso electoral local, sin embargo, nadie pudo nombrarse candidato de algún partido político, coalición, o candidatura común, a pesar de haber convocado a sus simpatizantes para iniciar campaña desde el primer segundo de este viernes.

Imagen: IA Copilot

Diseño: Manuel Luna

Al respecto, varios actores políticos se mostraron descontentos con el Consejo General del IEEM, porque en los últimos minutos del jueves, aprobaron las Candidaturas independientes a integrantes de Ayuntamientos del Estado de México, para el periodo constitucional 2025-2027; y las listas de Candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional a la H. “LXII” Legislatura del Estado de México, para el periodo constitucional 2024-2027, pero no más, ya que se decretó receso de la Sesión del Consejo.

Durante cerca de una hora, quienes estaban listos para iniciar campaña, tuvieron que despedir a sus invitados, reprogramar su arranque de campaña, acusar y reprochar a los consejeros sobre el retraso en la promoción del voto.

De lo que no hablaron, fue del silencio de todos los representantes de partido ante el Consejo General del IEEM por decretar el receso, y es que fueron los partidos políticos, quienes no cumplieron con la documentación, ni con la paridad, ni con las acciones afirmativas en los registros, por lo que tienen 16 horas para solventar faltantes, y de no hacerlo, podría haber cancelación de las candidaturas.

Cabe señalar, que cerca de la una de la madrugada, finalmente, el Consejo votó a favor el acuerdo de las Fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa a la H. “LXII” Legislatura del Estado de México, para el periodo constitucional 2024-2027; y de las Planillas de candidaturas a integrantes de Ayuntamientos del Estado de México, para el periodo constitucional 2025- 2027; por lo que desde ese momento pudieron iniciar campañas.

