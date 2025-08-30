Capacita GEM a jóvenes para fortalecer la lectura en sus comunidades

Con el propósito de fomentar la lectura como herramienta para robustecer la cultura de paz, el Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ), en vinculación con el Fondo de Cultura Económica, realizaron el Diplomado de Mediación Lectora, con la participación de 40 personas de 12 a 29 años.

Las personas participantes recibieron un diploma con registro oficial en la base de datos del Fondo de Cultura Económica, lo que les permite gestionar su constancia como mediadoras e inscribirse en el Programa Nacional de Salas de Lectura (Foto: Especial).

Gracias al trabajo coordinado entre la Secretaría de Bienestar del Estado de México y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, las y los interesados en crear o fortalecer círculos de lectura en sus comunidades, participaron en un curso virtual de tres días, con sesiones de dos horas diarias, en el que desarrollaron habilidades para la mediación lectora y el trabajo comunitario.

La capacitación, que forma parte del Programa Nacional de Clubes de Lectura, incluyó estrategias creativas para invitar a más personas a realizar esta actividad y fomentarla por placer, de manera social y colaborativa, lo cual es fundamental para desarrollar la creatividad, el conocimiento y el lenguaje.

Los paryicipantes recibieron 20 libros para iniciar o enriquecer sus acervos (Foto: Especial).

Con estas acciones, el IMEJ refrenda su compromiso con el desarrollo integral de este núcleo de la población, al promocionar actividades que impulsan este hábito, la inclusión social y la construcción de entornos libres de violencia, tal como lo instruye la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

