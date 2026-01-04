Capacitan a equipos de rescate del SUEM en maniobras técnicas para terrenos agrestes

El Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) realizó un ejercicio conjunto de capacitación entre su equipo de Búsqueda y Rescate Agreste y la Unidad K9. El entrenamiento tuvo como objetivo perfeccionar técnicas de rescate en escenarios de terreno complicado, específicamente en operaciones con cuerdas en pendientes de «ángulo bajo», donde el riesgo de caída es alto y se requiere un sistema seguro para el traslado de víctimas con camilla.

Los equipos de Rescate Agreste y K9 perfeccionan técnicas con cuerdas y operaciones de “ángulo bajo”. (Foto: Especial)

Durante la sesión se recrearon dos tipos de escenarios simulados. El primero consistió en un sendero accesible con una pendiente pronunciada, donde se practicó la estabilización y extracción de una víctima utilizando sistemas de anclaje y maniobras técnicas con cuerdas. El segundo escenario simuló un desbarrancado con terreno inestable, en el que se emplearon drones para la evaluación inicial del área y para garantizar la seguridad durante la operación.

La capacitación inició con una instrucción teórica de aproximadamente 40 minutos. Posteriormente, los participantes se organizaron en equipos con líderes designados y roles específicos, rotando entre las distintas estaciones de práctica para garantizar que todos los integrantes dominaran cada función requerida en el protocolo de rescate.

La coordinación entre la unidad canina (K9) y el equipo de rescate agreste responde a una necesidad operativa identificada en la orografía del Estado de México. En operaciones reales, los perros de búsqueda, guiados por su olfato, pueden reducir significativamente el tiempo para localizar a una persona, mientras que los especialistas en cuerdas y maniobras técnicas se encargan del acceso y la extracción segura.

El entrenamiento constante de estos equipos busca fortalecer la respuesta ante emergencias en zonas de difícil acceso, con el objetivo de localizar, acceder y rescatar a víctimas de manera segura y eficaz.

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