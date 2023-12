Capacitan a personal de Codhem sobre protocolo de atención integral para víctimas de desaparición 

Durante la Jornada de Capacitación sobre el Protocolo de Atención Integral para Víctimas Directas e Indirectas de Desaparición, el Segundo Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Juan Antonio Laredo Sánchez, destacó que la desaparición de personas es un tema crucial porque afecta a miles de familias de México y refleja la urgente necesidad de abrazar los principios de derechos humanos para brindar atención a las víctimas en México y en la entidad.

El segundo Visitador General Juan Antonio Laredo Sánchez destacó la necesidad de aplicar los principios de derechos humanos en la atención a las víctimas (Foto: Especial).

Ante titulares de Visitadurías Generales y Adjuntas, direcciones y áreas especializadas de la Casa de la Dignidad y las Libertades, precisó que no solo deben poner atención en actos que constituyen violaciones de carácter continuo y permanente, ya que, no conocer el paradero de una persona trasciende en la tranquilidad del núcleo familiar de la víctima, por ello deben fortalecer los esfuerzos y tomar como referente dicho protocolo.

Previo a la capacitación a cargo del asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM), Marco Antonio Jiménez Cárdenas, el Segundo Visitador mencionó que las desapariciones forzadas y los casos de personas desaparecidas no son simples estadísticas, sino historias de vida truncadas, familias rotas y una sociedad quebrantada; por ello, enfrentamos un desafío que no puede ser ignorado y requiere una respuesta sensible y fundamentada en los derechos humanos.

Precisó que el protocolo representa un compromiso de los derechos humanos y se erige como un paso significativo hacia la construcción de una sociedad más justa y empática, por tanto, al ser la CODHEM una instancia que atiende a víctimas de desaparición, es necesario tener referentes que guíen su actuación cotidiana y confirme su compromiso con la protección de los más vulnerables.

Dijo que la determinación del organismo y sus integrantes debe ayudar a crear una sociedad donde la atención a víctimas de desaparición sea una realidad sostenida en los principios de los derechos humanos, para que sea integral y garantice el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación para las víctimas y sus familiares, con sistemas de atención transparentes, eficientes, accesibles y libres de discriminación; y promueva la colaboración entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil, esencial para abordar la problemática de manera efectiva y garantizar la atención que merecen.

Expuso que la atención a víctimas de desaparición va más allá de cualquier diferencia política o ideológica, porque es un imperativo ético y humanitario que concierne a toda la sociedad y, por último, exhortó a trabajar juntos para que las desapariciones sean tema del pasado y los derechos humanos sean el pilar donde se construya el presente y futuro.

En la presentación del Protocolo de Atención Integral para Víctimas Directas e Indirectas de Desaparición, Marco Antonio Jiménez Cárdenas, explicó que se publicó el 22 de junio de 2023 y responde a la segunda Alerta de Violencia de Género en la entidad por el incremento de mujeres desaparecidas en Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco; es una herramienta para que las personas servidoras públicas orienten a víctimas directas e indirectas y las canalicen a instancias competentes para una pronta búsqueda y localización de desaparecidos.

Explicó que la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares es una práctica que vulnera todos los derechos humanos y genera un fuerte impacto social; además, a partir de los 60´ hasta el 31 de diciembre de 2019 sumaron 147,033 personas desaparecidas, de las cuales, 60,053 corresponden al periodo de 2006 al 2019, por tanto, el Estado Mexicano impulsa mecanismos para su tipificación, atención y erradicación, como iniciativas legislativas y creación de instituciones y dependencias especializadas.

