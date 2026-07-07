Capacitan a personal de movilidad para agilizar trámites en el registro de transporte público

Con el fin de agilizar los trámites y fortalecer la calidad del servicio en el Registro Estatal de Transporte Público, el gobierno del estado de México, a través de la Secretaría de Movilidad (Semov), impartió un curso de capacitación dirigido a las y los funcionarios responsables de las Ventanillas de Atención de Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Toluca y Atlacomulco.

Se busca fortalecer la calidad del servicio en el Registro Estatal de Transporte Público y garantizar la transparencia de los trámites (Foto: Especial).

Con la participación de 45 elementos de la Dirección General de Registro Estatal, el curso pretende mejorar la atención a los concesionarios y permisionarios del transporte, disminuir los tiempos de espera en los trámites y eliminar las malas prácticas para que personas concesionarias tengan la certeza de que sus trámites se realizan con transparencia y eficiencia.

Los temas que se abordaron fueron relacionados con la atención al público, código de ética y de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

Juan Hugo de la Rosa, secretario de Movilidad, comentó que el curso es en respuesta a una petición de los transportistas que tienen el interés de regularizar y ordenar sus vehículos y concesiones; así como aprovechar los beneficios fiscales otorgados por el Gobierno estatal difundidos en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno”.

La capacitación estuvo a cargo de Adrián Bolaños León, director General del Registro Estatal del Transporte Público, quien destacó que la profesionalización del personal representa una herramienta fundamental para garantizar trámites más eficientes, transparentes y con estricto apego a la legalidad.

Con estas acciones, el gobierno estatal reafirma su compromiso de transparentar los trámites, a fin de construir un estado de México con instituciones más eficientes al servicio de la población.

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