Capacitarán a empresas frente al impacto de la IA en el mercado laboral de América Latina

La organización Grafeno presentó los cursos «Introducción a la IA para Empresarios» y «Transforma tu Empresa con IA», un esquema enfocado en acercar a las unidades económicas oportunidades de desarrollo en materia tecnológica, agilización de procesos, así como la mejora de la atención al cliente y las ventas a través de herramientas digitales.

Emmanuel Reyes, fundador de la empresa Rocket, señaló que la misión principal es industrializar la inteligencia artificial para que deje de ser un concepto complejo y se convierta en resultados reales y medibles para todas las empresas.

A través de una capacitación que se realizará en tres sesiones, se busca identificar oportunidades para conectar esta tecnología con los sistemas de negocio actuales.

“El objetivo es brindar conocimientos, criterios y herramientas para que adopten esta tecnología de manera estratégica. Los organismos internacionales estiman que entre el 26% y el 38% de los empleados en América Latina van a experimentar cambios importantes derivados de la inteligencia artificial. No significa que el talento humano desaparecerá, pero sí que quienes aprendan y se esfuercen por trabajar con estas nuevas herramientas en evolución tendrán una enorme ventaja competitiva”, afirmó Reyes.

La capacitación se desarrollará los días 20 y 27 de agosto, y el 3 de septiembre a través de la plataforma Zoom. El temario incluye elementos básicos en la primera jornada; la integración de sistemas empresariales con IA para impactar en inventarios, finanzas, producción y contabilidad en la segunda; y la automatización de procesos —como seguimiento de ventas, atención a clientes o asistentes digitales— en la tercera sesión.

Al momento, apenas una de cada cinco personas está utilizando en su trabajo algún elemento de inteligencia artificial, y usualmente se limita a consultas cotidianas. Por ello, su integración en el manejo de personal, inventarios y capacidades de venta es indispensable para avanzar al mismo ritmo de la tecnología y mejorar la competitividad de las unidades económicas.

La inscripción se realiza de manera gratuita a través de las plataformas de Grafeno, con el objetivo de abrir un nuevo nicho de oportunidad para los negocios.

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