Captura y muerte del tigre, reforma universitaria y financiamiento a partidos destacan este día

1.⁠ ⁠El tigre de bengala que había escapado de un centro de bienestar animal en Tepetlaoxtoc, fue capturado este jueves. Se esperaba traslado a un sitio especializado para su resguardo, pero el felino murió por disparon que según la versión oficial fueron producto de un ataque a los equipos de captura.

2.⁠ ⁠Con la intención de salvaguardar la integridad física de los asistentes al fan fest futbolero, el alcalde Ricardo Moreno dio a conocer que en la capital mexiquense se intensificarán las acciones de vigilancia antes durante y después de la transmisión del partido del próximo domingo.

3.⁠ ⁠El sector restaurantero se mantiene en semáforo rojo en índices de ocupación ante la realización de la justa deportiva, pese a que más del 90 por ciento de los establecimientos están haciendo la transmisión de los partidos en sus establecimientos. Solo en los días de partido es cuando se tiene un repunte, así lo reportó la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en el estado de México.

4.⁠ ⁠La decisión del no establecer la permanencia al menos 16 años más del Tratado de Libre Comercio, por parte de Estados Unidos no cayó como una buena noticia al sector empresarial en el Estado de México, particularmente en lo que refiere al sector industrial.

5.⁠ ⁠La diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Diputación Permanente, descartó que sea preocupante para la economía del estado de México que Estados Unidos no haya renovado el TMEC, pues recordó que el tratado sigue vigente hasta el año 2036 y se revisará y modificará anualmente según los planteamientos de cada país.

6.⁠ ⁠El Estado de México registra un aumento en casos de trastornos de salud mental tales como ansiedad y depresión. Los factores socioeconómicos, violencia intrafamiliar así como el uso intensivo de tecnología son los principales causantes de los casos, según Daniel Sánchez Castro de Casa Aleph.

7.⁠ ⁠El Instituto Electoral del Estado de México aprobó otorgar 10.2 millones de pesos de financiamiento público al nuevo partido local Podemos. La redistribución de recursos se aplicará a partir de julio, sin aumentar la bolsa total destinada a los partidos políticos durante 2026.

8.⁠ ⁠La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, Patricia Zarza, indicó que ya concluyó el periodo de consulta estudiantil para la reforma de la universidad y se están realizando los ajustes correspondientes al anteproyecto. Se tiene la intención de presentarlo a consideración del Consejo Universitario en su sesión ordinaria de julio.

Comentarios

comentarios