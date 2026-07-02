Capturan a Kenzo, tigre de bengala que escapó en Tepetlaoxtoc; murió tras captura

Un ejemplar de tigre de bengala fue asegurado la mañana de este jueves en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México, tras un operativo coordinado por diversas dependencias que activaron protocolos de atención ante la presencia del felino en una zona habitada. Después de haber sido capturado, el felino murió, según versiones periodísticas y declaraciones atribuidas a personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

La movilización se realizó luego de que autoridades recibieran reportes ciudadanos que alertaban sobre el avistamiento del animal. Especialistas en fauna silvestre participaron en las labores de búsqueda y localización, lo que permitió ubicar al ejemplar y controlar la situación sin registrar incidentes.

Sedación para garantizar una captura segura

Una vez localizado, el tigre fue sometido a un procedimiento de sedación controlada para facilitar su manejo y reducir riesgos durante la intervención. La medida permitió la inmovilización temporal del felino y garantizó condiciones de seguridad para el personal involucrado en el operativo.

Las autoridades señalaron que todas las acciones se llevaron a cabo conforme a los lineamientos establecidos para el manejo de animales silvestres de gran tamaño. La coordinación entre distintas instancias permitió completar las maniobras de captura y resguardo.

Durante una valoración inicial, especialistas detectaron que el ejemplar presenta una lesión física. No obstante, determinaron en su momento que la afectación no pone en riesgo su vida ni limitaba de forma significativa su desplazamiento. Sin embargo, en circunstancias no aclaradas todavía, el tigre murió después de su captura.

La especialista veterinaria Ivonne Cassaigne, que colaboró en la captura del tigre, dio a conocer que el animal fue sedado y está en traslado a un zoológico, todo indica que el de Zacango pic.twitter.com/Cdwo0K5cBs — Así Sucede Toluca (@Asi_Sucede) July 2, 2026

Recibirá atención médica y monitoreo permanente

Tras su aseguramiento, el tigre de bengala fue trasladado a una instalación especializada, donde permanecería bajo observación veterinaria. En ese lugar recibiría atención médica, aunque todo indica que ya no sería necesario.

Las autoridades confirmaron que durante el operativo no se reportaron personas lesionadas.

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