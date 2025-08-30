Capturan a probable responsable de delitos contra la salud mediante Operativo “Blindaje”

Trabajos de seguimiento dieron como resultado que efectivos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), detuvieran a un probable responsable de delitos contra la salud.

Alonso “N” (Foto: Especial).

En el marco de la aplicación del operativo “Blindaje” instruido en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, elementos realizaban trabajos de investigación sobre la venta de sustancias ilícitas y homicidios dolosos.

Sobre la calle Primera de Mayo, en la localidad el Gavillero, las fuerzas del orden identificaron a un sujeto que cubría las características de un sospechoso, que mantiene comunicación y colaboración con un objetivo prioritario y principal generador de violencia en la zona, por lo que interceptaron su andar y apegados al protocolo de actuación le realizaron una revisión.

Indicios recuperados por las autoridades (Foto: Especial).

Al finalizar, decomisaron 30 bolsas plásticas que en su interior contenían una sustancia sólida blanquecina con características propias a la droga conocida como cristal, por lo que detuvieron a Alonso “N” de 35 años, quien después de conocer el constitutivo del ilícito y los derechos que la ley emana a su favor, fue trasladado a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se le dará seguimiento a su estatus legal.

De acuerdo con las primeras investigaciones el aprehendido podría pertenecer a un grupo delictivo con orígenes en el estado de Jalisco, por lo que las pesquisas seguirán su cauce a fin de esclarecer los hechos.

