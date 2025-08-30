Capturan a probable responsable de delitos contra la salud mediante Operativo “Blindaje”

Trabajos de seguimiento dieron como resultado que efectivos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), detuvieran a un probable responsable de delitos contra la salud.
En el marco de la aplicación del operativo “Blindaje” instruido en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, elementos realizaban trabajos de investigación sobre la venta de sustancias ilícitas y homicidios dolosos.
Sobre la calle Primera de Mayo, en la localidad el Gavillero, las fuerzas del orden identificaron a un sujeto que cubría las características de un sospechoso, que mantiene comunicación y colaboración con un objetivo prioritario y principal generador de violencia en la zona, por lo que interceptaron su andar y apegados al protocolo de actuación le realizaron una revisión.
Al finalizar, decomisaron 30 bolsas plásticas que en su interior contenían una sustancia sólida blanquecina con características propias a la droga conocida como cristal, por lo que detuvieron a Alonso “N” de 35 años, quien después de conocer el constitutivo del ilícito y los derechos que la ley emana a su favor, fue trasladado a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se le dará seguimiento a su estatus legal.
De acuerdo con las primeras investigaciones el aprehendido podría pertenecer a un grupo delictivo con orígenes en el estado de Jalisco, por lo que las pesquisas seguirán su cauce a fin de esclarecer los hechos.