Caravanas por la Justicia Social benefician a familias mexiquenses

Más de 143 mil familias mexiquenses han sido beneficiadas por las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, programa prioritario del gobierno de Delfina Gómez, que acerca y facilita 115 trámites y servicios a bajo costo o gratuitos, permitiendo un ahorro de 120 millones de pesos a la población.

Una de las beneficiadas es Vanessa Escutia Salinas, madre de tres hijos y amante de los gatos, quien desde hace un tiempo padece una enfermedad terminal que se ha complicado. A pesar del difícil panorama de salud, el amor por su familia crece día con día, lo que la ha llevado a dejar todos sus documentos en regla para heredar tranquilidad.

Acudió a las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social para realizar el registro extemporáneo de uno de sus hijos. Al recorrer los módulos de 29 dependencias estatales y federales, se enteró de que también podía dar certeza jurídica a su patrimonio y realizar su testamento de forma gratuita.

“Yo me acerco a hacer el testamento para que mis hijos se queden aquí, en esta casita. Me sentí muy tranquila porque siento que me acerqué a personas buenas. Si Dios no quisiera o pasara de que yo falleciera, me dio esa seguridad, cuando me entregó mi testamento, me sentí aliviada porque sé que mis hijos ya tienen un patrimonio”, expresó.

Jesús George Zamora, consejero Jurídico del Estado de México, indicó que, desde su puesta en marcha, el 31 de enero de 2024, las Caravanas han recorrido 113 municipios, lo que representa más del 90 por ciento del territorio estatal y ha permitido llevar justicia cotidiana a las comunidades que más lo necesitan.

En este periodo, se otorgaron más de 388 mil trámites y servicios, entre ellos asesorías jurídicas, actas de nacimiento, registros civiles, testamentos, servicios notariales, trámites administrativos y apoyos sociales.

Gracias al acompañamiento del Colegio de Notarios del Estado de México, se han entregado 10 mil 134 testamentos de manera gratuita, lo que representa un ahorro directo de 4 mil 400 pesos por documento.

Las Caravanas también generan esperanza, certeza y comunidad. Casos como el de Vanessa demuestran que acercar la justicia transforma vidas, construye tranquilidad y garantiza un legado.

