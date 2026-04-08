Caravanas por la Justicia Social del Gobierno del Edoméx recorren dos veces los 125 municipios

De enero de 2024 a marzo de 2026, el Gobierno del Estado de México ha realizado 265 jornadas de atención a través de las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, recorriendo en dos ocasiones el territorio mexiquense para acercar a los 125 municipios trámites y servicios gratuitos o con descuentos que ayudan a la economía familiar y brindan certeza jurídica.

Esta semana se realizarán en los municipios de Naucalpan, Almoloya de Alquisiras, Texcaltitlán, Axapusco y Nopaltepec. (Foto: Especial)

El consejero jurídico, Jesús George Zamora, indicó que, del 24 de febrero a marzo de 2026, las Caravanas visitaron 19 municipios en diferentes regiones de la entidad, con atención a más de 28 mil personas y más de 63 mil 800 trámites. A través de tres Caravanas que trabajan de manera simultánea en las diversas zonas del Estado de México, se cumple el propósito de la maestra Delfina Gómez de ser un Gobierno de territorio y no de escritorio.

George Zamora destacó que con este programa las y los usuarios no tienen que acudir a las oficinas centrales a realizar sus trámites, lo que genera ahorros en traslados y alimentación.

Las personas interesadas en realizar gestiones ante el Registro Civil, recibir asesoría jurídica, regularizar predios y viviendas, obtener su licencia de conducir, obtener información sobre programas sociales, elaborar testamentos, entre otros, pueden acercarse a las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social.

Esta semana, las jornadas se realizarán en los municipios de Naucalpan, Almoloya de Alquisiras, Texcaltitlán, Axapusco y Nopaltepec.

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